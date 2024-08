České filmy a hlášky k sobě neodmyslitelně patří. Skvěle představují tuzemský humor i naši mentalitu. Jak přiznávají autoři nejúspěšnějších z nich, jejich kouzlo tkví v tom, že je přinesl sám život. Jak dobře si na některé z nich pamatujete? Zkuste se otestovat pomocí našeho kvízu.

České komedie a dramata jsou doslova protkané hláškami. Jsou nejen vtipné, ale také se pyšní špetkou lidové moudrosti. Většinou totiž byly tzv. odposlechnuty od sousedů, rodinných příslušníků nebo kamarádů.

Například Zdeněk Svěrák se svěřil, že k němu zajímavé repliky chodí samy. „Třeba větu ,Chčije a chičije´, kterou říká děda Komárek ve filmu Na samotě u lesa, prohlásil jeho předobraz pan Lukšíček. Stál na zápraží, díval se, jak venku prší a bylo to,” řekl v rozhovoru pro Kinobox.

Repliky, jenž ve snímku říká Dana Kolářová, jsou zase slova Svěrákovy manželky. „Když jsme se hádali, tak jsem jí povzbuzoval, ať mluví, že to bude ve scénáři,” směje se.

Mezi další úspěšné tvůrce hlášek patří také autoři legendárních Pelíšků. Podle režiséra Jana Hřebejka jich většinu vymyslel spisovatel Petr Šabach nebo scénárista Petr Jarchovský. Některé z nich ale vznikly přímo na place.

Hlášky z českých filmů

Například od Bolka Polívky a Stelly Zázvorkové pocházejí věty: „Bude to stačit, myslíš?“ a „A skláři nebudou mít co žrát,“ které prohlásili během improvizace.

Také režisér oblíbené pohádky S čerty nejsou žerty Hynek Bočan přiznal, že nejraději dává prostor hercům a štábu v době samotného natáčení.

„Takových pětašedesát procent hlášek ve scénáři už bylo. Zbytek vznikl na place,“ uvedl podle TVguru v talk show Na pohovce Jožky Kubáníka.

Ruku na srdce, bez tzv. lidového humoru by české filmy nebyly kompletní. Jsou to navíc tyto věty, díky nimž se řada snímků stála legendárními a dostaly se do povědomí široké veřejnosti. Jak dobře si na některé z hlášek pamatujete? Zkuste si náš kvíz.

