Přichází jaro, naše konta a peněženky, které jsme vyplenili v zimním období, se zase začínají pomalu plnit. Zimní měsíce jsou náročné kvůli Vánocům a zimním radovánkám na sněhu. Ale kdo by si nedopřál hezké svátky, a nebo lyžování na horách. Některá znamení by si ale měla dávat pozor na peníze teď!

Tato tři znamení by si měla dávat velký pozor na svoje finance. Mohli by si totiž špatně své peníze spočítat, nevhodně investovat, nebo se stát obětí podvodu. Zejména během března raději odložte svá finanční rozhodnutí, zaměřte se na šetření a evidenci příjmů a výdajů.

Lev

Odvážný a sebevědomý Lev je rád středem pozornosti. Potrpí si na svou image a obdiv. Když vyrazí do společnosti, zve bohatýrsky své společníky k baru a platí účty. To by se mu ale nemuselo úplně vyplatit. Březen se totiž ukáže jako měsíc náročný na výdaje a nemusí vyjít všechno, co si tento zrozenec naplánoval.

Uprostřed měsíce přijdou nečekané výdaje, které budou spojené s neuhrazenou fakturou, nebo opravou auta. Celkově by si tito jedinci měli začít šetřit a udělat si takzvaný finanční polštář, na horší časy. Pro tento měsíc zapomeňte na další investice nebo skončíte v dluzích.

Štír

Štíři budou tento měsíc čelit zdravotním potížím. A právě nemoci budou příčinou vašich finančních problémů. Příliš dlouho jste se přepínaly a vaše síly nejsou nekonečné. Vaše problémy mohou být fyzického i psychického rázu. Neodkládejte návštěvu lékaře, protože čím déle budete ignorovat své potíže, tím déle budete doma ležet.

Tento stav může ohrozit zejména podnikající jedince, kterým nikdo nemocenskou neuhradí. Možná, že celý březen promarodíte a nebudete na tom finančně vůbec dobře, ale neklesejte na mysli, hlavní je zdraví. Dejte se do pořádku a myslete na zadní vrátka. Tento měsíc vás sice trochu semele, ale brzy se zase oklepete. Z této nepříjemné zkušenosti je potřeba se poučit.

Střelec

S příchodem března se Střelci začnou cítit velmi sebevědomě, a to i po finanční stránce. Bohužel touha po úspěchu a finanční svobodě přivede tyto zrozence do potíží. Tento jedinec se dokáže velmi snadno nadchnout a příliš nepřemýšlí. Vrhá se střemhlav do riskantních situací, a to i v oblasti financí.

Za vidinou rychlého výdělku se rozhodne pro náhlou investici. Střelec sice nepatří zdaleka k nejnaivnějším znamením zvěrokruhu, ale tentokrát by se mohl nechat napálit. Dejte si pozor a nenechte se oklamat! Nějaký člověk vás bude lákat, abyste vložili peníze do nejistého podnikání, ale byla by to obrovská chyba.

