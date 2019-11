Fisher Stevens: Jak nyní vypadá popletený programátor z hitu Číslo 5 žije?

Nevěšte mi nosy na bulíka! Programátor Ben chrlil v komedii Číslo 5 žije jednu hlášku za druhou. Jeho představitel Fisher Stevens (55) si ale popularity příliš neužil.

Přestože v komediích o oživlém robotovi mluvil rozkošně lámanou angličtinou, ve skutečnosti ji bez problémů ovládal. Narodil se 27. listopadu 1963 v Chicagu jako Steve Fisher. Matka Nancy se živila jako malířka, otec prodával nábytek. O svém původu vždy říkal: „Byl jsem malý a ošklivý židovský chlapec." Zapomínal ale dodat, že měl také mimořádný herecký talent.

Přišel o prsty

Už ve 13 letech odešel k příbuzným do New Yorku za svým snem a byl pro jeho dosažení ochoten obětovat cokoli. Studoval u Dana Fauciho, a když jeho studio dostalo výpověď z nájmu, ihned mu nabídl svou střechu nad hlavou. V obýváku mu tak na čas vyrostlo improvizované jeviště.

Od 14 let pravidelně hrál v představeních na Broadwayi a o tři roky později na něj poprvé namířili filmovou kameru. A šlo o pořádně krvavý debut. V hororu The Burning mu mimo jiné zahradnickými nůžkami ustřihli prsty na ruce. Kvůli této roli si také zvolil pseudonym Fisher Stevens.

Když v roce 1986 dostal roli v komedii Číslo 5 žije, hnědý make-up a černé vousy z něj udělaly téměř dokonalého Inda. Vypadal také o mnoho starší. Snad nikdo nevěřil, že se pod líčením skrývá teprve 23letý rodilý Američan. Film měl ohromný úspěch, takže po dvou letech vzniklo pokračování.

Bílé peklo

Fisher na film nikdy zcela nezanevřel, objevil se třeba v seriálech Přátelé, Zákon a pořádek nebo Ztraceni, ale hlavně se věnoval divadlu, takže největší vlna popularity poměrně rychle vyprchala. Koncem 80. let na sebe ještě upozornil známostí s Michelle Pfeifferovou. S herečkou starší o pět let chodil tři roky, ale pak se jejich cesty rozešly.

Dodnes se nenašla žádná, která by dokázala Fishera dostat k oltáři. Je stále svobodný a bezdětný. Má tedy spoustu času na záliby. Věnuje se hraní na harmoniku, je také vášnivým potápěčem a lyžařem, což se mu v roce 2007 málem stalo osudným. S kolegou Chadem Lowem, který se tehdy rozváděl s herečkou Hillary Swankovou, si vyrazili do Aspenu, kde je překvapila prudká bouře, a několik hodin bloudili v bílé tmě. „Jsme dobří lyžaři, ale hory nás tentokrát zaskočily," říkali poté, co je konečně objevili členové horské služby a tři hodiny je sněhovým peklem vedli do bezpečí.

Fisher má také produkční společnost, díky níž se v roce 2010 dočkal Oscara. Zlatou sošku převzal za snímek The Cove, který se zabýval lovem delfínů v Japonsku a vyvolal v této otázce velmi bouřlivou debatu.