Historie ženských soutěží v kulturistice a fitness je velmi mladá, disciplína vzpírání žen ještě mladší. Cestu do fitness center a na podia, kde dnes můžou ukázat své vypracované tělo nebo sílu, jim vydláždily statečné, hrdé a „silné“ ženy, které se nebály postavit se předsudkům své doby…

… tak se na ty nejznámější z nich podívejme.

Tělesná krása

Výraz „tělesná kultura“ se zrodil na přelomu 19. a 20. století. Je to vlastně předchůdce pojmu fitness, kdy nejde jen o cvičení v posilovně a zvedání závaží, ale i péči o svůj vzhled, zdravý životní styl, včetně stravy. Zpočátku však platil jen pro muže. V té době byly ženy považované za křehké a slabé bytosti, kterým jejich energie a síla stačí tak na domácí práce a výchovu dětí. Cvičení pro ženy odsuzovali obyčejní lidé i lékaři. Ani ženy samotné nechtěly být spojované s nějakou fyzickou silou, která nebyla považovaná za přednost, ale za ostudu, a nebyla žádoucí.

Věřilo se, že žena může „uzvednout“ tak nanejvýš čtyři kila. Což víme, je nesmysl, protože to je plus mínus váha miminka, a dítě zcela jistě maminky nosily v náručí i když povyrostlo. Na počátku 19. století se na scéně historie objevily „strongwomen“ – svalovkyně, silačky, které se nepodřídily společenským pravidlům a ukázaly ženám, že je zcela v pořádku uzvednout víc než ta čtyři kila, cvičit své tělo, být hrdé na své svaly a sílu. A také, že je silné tělo stejně důležité jako silná mysl.

Strongwomen

Silné ženy, svalovkyně předváděly svou sílu a tělo především v cirkusech, ve vaudeville, což byl zábavní divadelní program se zpěvy a tanci, varieté a jiných show. Jelikož byly v té době naprostou výjimkou, značně přitahovaly pozornost. První z nich, která slavné průkopnice kulturistek a vzpěraček předběhla zhruba o deset let, je Američanka Minerva (Josephine Blatt, 1869-1923), která vzbuzovala zájem už pouhým vzhledem svalnatého muže. Pomocí speciálního kyčelního postroje dokázala zvednout 1 500 kilo. Byla také první, která pro fyzickou zdatnost propagovala nutnost výživné stravy, hovězí si dávala k snídani, obědvala divočinu a ptáčata, k večeři měla steak z pravé svíčkové. Jedla spoustu zeleniny, vajec a obilovin.

Slečna Apollina (Elise Gillaine Herbigneaux, 1875-?) původem z Belgie se proslavila zvedáním 50kilové činky jedním tahem nad hlavu, tzv. snatchem, a zápasy s muži, které porážela. Další slavnou zápasnicí je Anette Buschová (1882-1969) z Estonska, která měla za své soupeře býky. Poté, co se přestěhovala do Japonska se dala na sumo. Jejím slavným vystoupením bylo také číslo s 10členný orchestrem, který hrál na prkně, které v pozici na čtyřech měla na svých zádech. Žena, která se nesmazatelně zapsala do wrestlingu, sportu, který byl doménou mužů, je Američanka Mildred Burkeová (1915-1989). Jako vynikající zápasnice zasvětila svůj život uznání ženského wrestlingu a zasloužila se o založení jeho světové asociace (1950).

Ještě dvě jména

Jmen na seznamu slavných silných žen z 1. poloviny minulého století je víc, ale nelze nezmínit ještě alespoň dvě z nich. První z nich je světově proslulá Sandwina (Katie Brumach, 1884-1952), rodačka z Vídně, která žonglovala s dělovými koulemi, na ramenou balancovala s půltunovým dělem, a jednou rukou zvedla nad hlavu svého téměř 80kilového manžela. Vystupovala čtyři desetiletí, byla považovaná za nejsilnější ženu své doby, říkalo se jí Lady Herkules a královna síly a krásy.

Další královna svalů, nazývaná americká Barbelle, je Pudgy (Abby Stockon, 1917-2006), která je pokládána za vůbec první kulturistku. V benchpressu dala 45 kilo, v tahu činkou téměř 50 a nadhozu přes 60. Objevila se na stránkách časopisů, psala o síle a zdraví, pomohla zorganizovat první ženskou vzpěračkou soutěž. Ukázala ženám, že si můžou zachovat ženskost, i když jsou svalnaté.



Nejen tyto, ale i další v článku nejmenované silné ženy jsou dodnes vzorem, jsou oslavované a uznávané.

