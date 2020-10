Současný stav je naše blbost. Vyhodil by policejního ředitele, říká biolog Flegr

Přísná opatření budou trvat až do 3. listopadu, kdy má končit nouzový stav. Někteří však stanovená pravidla nedodržují. Evoluční biolog má pro to jasné řešení – rozdávat pokuty. Policejního ředitele by dle jeho slov rovnou vyhodil.

Počty nakažených stoupají. Necelé tři tisíce lidí potřebují kvůli covidu-19 hospitalizaci a v pražských Letňanech se proto staví polní nemocnice. Koronavirus se zkrátka šíří a nová opatření by tomu měla zamezit. Je však potřeba je dodržovat.

„Nastavená opatření asi částečně zaberou, ale ne úplně. Pokud se chceme dostat s reprodukčním číslem pod jedničku, musíme přijmout ještě mnohem tvrdší opatření a především jejich dodržování usilovněji vymáhat,“ myslí si biolog Jaroslav Flegr.

Jasný pohled na věc

Dle něj je podstatné vzít si příklad ze zahraničí. „Okolní státy, které jsou na tom podstatně lépe než Česká republika, už tuší, že se řítí do maléru. A přijaly proto účinná opatření,“ tvrdí. Řešit nedodržování pravidel jen domluvou je prý nesmysl.

„Je to na vyhození ředitele policie – nic není důležitějšího než vymáhat dodržování opatření, která byla přijata,“ našel pro ně řešení. Jeho propočty říkají, jak na tom budeme za pár týdnů i měsíců.

Zdroj: Profimedia

„Podle grafů můžeme mít 24. října šest tisíc hospitalizovaných. Pak nejspíš dojde ke zpomalení. Ale je možné, že 31. října bude hospitalizovaných deset tisíc. Měli jsme ideální podmínky, současný stav je naše blbost a neschopnost s virem bojovat. Epidemie se nemusela vůbec šířit. Ale netrasovali jsme – a podle všeho před volbami úmyslně – takže se to pochopitelně muselo rozjet,“ řekl Flegr pro Český rozhlas.

To chirurg Tomáš Šebek se zkušeností ze šesti misí s Lékaři bez hranic to tak dramaticky nevidí. „Připadá mi, že se to úplně zvrhlo. Já bych hrozne rád během toho mého vystoupení lidi hlavně uklidnil a dal jim naději,“ řekl Šebek v DVTV.

Opatření se musí dodržovat!

„Zatím řešíme kdyby. Ono to pravděpodobně v nějaké podobě přijde. Potřebujeme na to být v klidu a reálně tu situaci zvládnout. Žádná panika tomu nepomůže. O sociální sítě bych se neopíral,“ radí veřejnosti známý chirurg.

„Za dané situace bych všechna opatření respektoval. Na druhou stranu si myslím, že není na pořadu dne lockdown. Bojím se toho, že všechny prostředky nalijeme do této vlny, i když je všem jasné, že zřejmě není poslední. Nejsem tedy zastáncem absolutních restrikcí, ale spíš těch racionálních – všeho s mírou,“ vyjádřil se k restriktivním opatřením pro iRozhlas.cz.

„Doopravdy je potřeba, abychom všichni táhli jedním směrem. Aby bylo v deseti milionech lidí co hlava, to názor, nikomu neprospěje,“ tvrdí Šebek, který mluví k veřejnosti klidným tónem a snaží se k celé situaci přistupovat racionálně.