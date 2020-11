Jaroslav Flegr: Manipuluje se s výsledky testů, vracíme se do minulého režim

Jaroslav Flegr se pravidelně vyjadřuje k situaci ohledně pandemie koronaviru a nebere si servítky ani s vládou. Tentokrát biolog tvrdí, že dochází k manipulacím s testy a největší zásluhu na zlepšení situace mají občané, nikoliv vláda!

Jaroslav Flegr byl ještě nedávno přesvědčený, že je situace v Čechách podobná jako na jaře v Itálii, a že se řítíme do obrovského průšvihu.

"Chci věřit, že v minutě dvanácté utečeme hrobníkovi z lopaty, a že ke kolapsům zdravotního systému u nás nedojde. Nebude to kvůli činnosti politiků a orgánů státu, ale navzdory činnosti politiků a orgánů státu," nechal se slyšet Flegr.

Dnes se situace sice zlepšuje, podle evolučního biologa ale stále není důvod k radosti! "Zatím bych nejásal, abychom to nezakřikli. Poklesly počty nově diagnostikovaných pacientů a zdá se, že to není jen tím, že celkově výrazně poklesl i počet provedených testů, protože jsme omezili trasování a přestali na testy lidi posílat. Situaci v nemocnicích však mohou zhoršit právě ti pacienti, kteří na testy nedorazili. Ti budou se zpožděním zhruba deseti dnů stejně přicházet do nemocnic. Porovnáním úmrtnosti v minulých letech a letos navíc zjišťujeme, že přibližně polovina lidí s covidem už od léta umírá doma a vůbec se nedostane do oficiálních statistik. Sice nám tak nezahlcují zdravotního systém, ale opravdu si nejsem jist, že bychom se z toho měli nějak zvlášť radovat," řekl v rozhovoru pro parlamentnilisty.cz

Podle Flegra vláda ale nemá na poklesu čísel nakažených příliš zásluhu, důležité je naše chování!

"Rozhodně se situace lepší zásluhou Čechů. Ostatně vidíme, že ačkoliv opatření platí na celém území republiky, nejlépe podle všeho zabírají v Praze. Zdá se, že v Praze se snaží největší část lidí dodržovat protiepidemická opatření," řekl Jaroslav Flegr výše zmíněnému webu.

Podle evolučního biologa jsou nařízení vlády pouhý cár papíru! "V současné době je většina opatření vymahatelná opravdu těžko. To, že aspoň trochu zabírají, je dáno hlavně tím, že poměrně slušné procento obyvatelstva se chová zodpovědně a rozumná opatření dodržuje."

Ministr zdravotnictví Jan Blatný s týmem připravil nový systém nazvaný PES, ten ale měl prý fungovat podle Flegra od samého začátku a ne až po půl roce! "Ještě jsem tabulky neviděl, ale v obecné rovině určitě ano. Nějaký takový systém tady měl být už dávno. Teď jde hlavně o to, aby byl smysluplný a aby se epidemiologové, ministerstvo zdravotnictví a krizový štáb podle něj řídili a nesnažili se ho ohýbat podle přání politiků," nebral si vědec v rozhovoru pro parlamentnilisty.cz servítky!

Důležité budou podle Flegra příští dny a pak hlavně období Vánoc, blíží se totiž chřipková sezóna!

"Jestliže Vánoce padnou do chřipkové sezóny, tak budou velmi tiché. Pokud je chceme mít alespoň trochu normální, tak bychom se měli už teď chovat maximálně zodpovědně a s maximálním respektem vůči viru. Bohužel se obávám, že naši politici naslouchající především hlasu ulice, a naši epidemiologové naslouchající vysloveným i nevysloveným přáním politiků, nám v tom příliš nepomohou. Teď narážím na počínající uvolňování a volání po uvolňování, i na objevující se snahy politiků a úředníků zabránit obyvatelstvu, aby se mohlo dozvědět o průběhu a skutečných dopadech epidemie a mohlo tak třeba kontrolovat, jak vláda dodržuje předem vyhlášené postupy," tvrdí Flegr.

Největším problémem podle evolučního biologa je ale především manipulace s čísly nakažených, které prý vláda úspěšně tutlá!

"Pravdivých informací jsme se dočkali. A hned po druhém kole voleb do Senátu jsme se s velkým zpožděním dočkali i prvních vážně míněných opatření. Bohužel se zdá, že politici se v těchto dnech opět pokoušejí najet na staré praktiky, a opět se snaží skutečný stav epidemie před občany skrývat! Dokonce se zdá, že se snaží umělé manipulovat s daty – například pomocí omezování počtu prováděných testů. Kapacity na testování už máme poměrně slušné, ale jestliže praktičtí lékaři dostanou instrukce, neposílat na testy děti, nebo osoby, které říkají, že nemají příznaky, včetně osob, které covid právě prodělaly, jsou nám tyto kapacity k ničemu," řekl Jaroslav Flegr výše zmíněnému webu.

Flegr také tvrdí, že není dobrý nápad pouštět předčasně děti do škol, údajně se totiž covid u dětí téměř netestuje a není proto možné u nich sledovat stoupající či klesající narůst viru!

"Už vidím, jak ministr školství zítra začne vykřikovat, že ve školách k žádným nákazám nedochází, a opomene dodat, že by to mohlo být tím, že děti na covid záměrně netestujeme. Marně přemýšlím, co z předchozího je ještě blbost prostá a co už snaha o manipulaci. A nedávné návrhy poslanců za hnutí ANO, že přestaneme zveřejňovat počty obětí koronaviru, jsou už opravdu jako z jiného světa. Nebo snad z tohoto světa, ale o 40 let nazpátek. Doufám, že si voliči zapamatují, kdo něco takového navrhoval nebo podpořil. A je úplně jedno, jestli se jednalo o poslance stran vládních, nebo opozičních," uzavřel vědec svůj proslov. Zda se jeho slova vyplní, ukáží příští týdny…