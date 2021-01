Jaroslav Flegr opět varuje: Vláda musí změnit postupy, jinak přijde katastrofa

Jaroslav Flegr se na svém Twitteru opět vyjádřil k současné situaci kolem pandemie koronaviru. Vědec je přesvědčený, že se naše republika žene do záhuby, a je potřeba něco rychle změnit.

Jaroslav Flegr na svých sociálních sítích pravidelně informuje veřejnost o průběhu pandemie a často předvídá až hororové scénáře.

Evoluční biolog si tentokrát vzal na mušku vládní pravidla, která dle jeho názoru nemají dostatečnou účinnost, a proto počty nakažených stále narůstají.

Podle Flegra je potřeba aktuální nařízení ohledně pandemie ještě více zpřísnit a zavést tvrdé pokuty za jejich nedodržování.

„Počty nakažených, hospitalizovaných i umírajících nám krásně rostou. Kapacity krematorií i nemocnic se rychle zaplňují. Trháme rekordy, v procentu nakažených jsme už první na světě. Vláda je zjevně s dosavadním vývojem nadmíru spokojená, a tak platná opatření měnit nebude do 22. 1.,“ napsal Jaroslav Flegr na svůj Twitter a Facebook.

Biolog a vědec shrnul dění posledních dní a pustil se i do některých výroků týkajících se pandemie.

Zdroj: Profimedia

„Okamura zase perlí. Prý se mají mladí promořovat a zároveň se mají maximálně zachovat sociální kontakty seniorů. Že to nejde dohromady, snad pochopí i volič SPD, o pětiletém dítěti ani nemluvě. Moment, on to neřekl Okamura, ale profesor Zima, rektor Karlovy univerzity! Tak to jo!“ píše Flegr s ironickým nádechem. V dalším odstavci pak opět zdůraznil, že koronavirus bude mít ještě tisíce obětí.

„Do PSA přestáváme započítávat podíl pozitivních testů. Když to nepomůže, nahradíme počty nakažených pacientů počtem noh u stolu, počty nakažených seniorů nadmořskou výškou Benátek a reprodukční číslo konstantou pí. Nakonec vše vydělíme takovým číslem, aby šlo zase rozvolňovat,“ navezl se Flegr do postupu vlády.

Na závěr evoluční biolog svým sledujícím vypočítal, kolik ještě dle jeho názoru padne obětí, než dojde k vakcinaci většiny populace.

Zdroj: Profimedia

„Milí žáci, pište si. Za včerejšek máme oficiálně 16 329 nakažených. Kdyby se testovalo alespoň jako před Vánoci, tak jich je minimálně 20 tisíc. V Česku umírá 1,6 % testovaných. Spočítejte, kolik z nich zhruba do měsíce na covid zemře,“ nevěští Flegr Čechům zrovna světlé zítřky. Na dotaz jedné ze sledujících však odpověděl, že je potřeba ještě tvrdší lockdown, než probíhá aktuálně.

„Pane profesore, včera jsem se vás ptala, jaké by podle vás mělo být to nejdramatičtější opatření. Děkuji za odpověď,“ oslovila Flegra na Facebooku jedna z jeho sledujících.

„Nejdramatičtější bude uzavření většiny podniků. Teď snad by ještě stačilo zavřít vše, kromě podniků a mateřských škol pro zdravotníky. A nemilosrdně pokutovat nedodržování opatření, zvláště na pracovištích a v dopravě. Přednostně alternativní tresty pro ty, kdo to opatření nedodržují – nařízená práce v nemocnicích a krematoriích (ta nebudou stíhat – tak kopat hroby),“ sdělil vědec jasný postup, který by podle něj měla vláda nastolit.

Jak se ale bude situace s pandemií vyvíjet ve skutečnosti a zda se temná předpověď Jaroslava Flegra vyplní, na to si budeme muset počkat.