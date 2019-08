Jak správně a efektivně flirtovat s opačným pohlavím? Tohle říkají průzkumy

Hřejivé letní počasí dostatečně zapaluje lýtka. Do flirtování se pouští o 75 procent více lidí bez partnera než v zimě. Nevíte, jak správně flirtovat? Nevadí, poradíme vám.

Podle průzkumů ne každý flirt skončí úspěchem. Svou příležitost propásne 40 % mužů. Ženy se více než muži rozhodují podle prvního pohledu do očí (77 %) a letní flirtování má každoročně za následek zamilování se 68 % nezadaných žen a 58 % nezadaných mužů.

Jak to chtějí ženy

Zalichotí mi (63 %) Upoutá mou pozornost originálním vyprávěním (57 %) Je vtipný (44 %) Objedná mi drink (27 %) Naslouchá mi (44 %)

Jak to chtějí muži

Zalichotí mi (43 %) Zaujme mě něčím originálním (42 %) Je vtipná (36 %) Dá mi číslo svého mobilu (35 %) Naslouchá mi (28 %)

Fígle, jak to dělat správně

1. Oční kontakt

Každý flirt začíná mrknutím očí. Ukažte objektu flirtování, že je vám sympatický, a udržujte oční kontakt. Pokud pohled opětuje, pousmějte se, pak už to půjde rychle.

Tip Dotyku.cz

Pokuste se rozšířit panenky, to muži poplete hlavu. Jak na to? Upřeně se dívejte na konkrétní předmět. Nemrkejte! Nadzdvihněte obočí a mírně našpulte rty. To jsou jasné signály, že chcete pokračovat.

2. Namlouvání

Po očním kontaktu by měl následovat kontakt verbální. Nebuďte ale příliš hrrr. Začněte jednoduchým: Ahoj. Tím nic nezkazíte, přinejhorším vám na pozdrav neodpoví.

3. Nedumejte, konejte

Moc dlouho se nerozhodujte. Nepátrejte po inteligentních slovních obratech. Raději hned jednejte. Jestli bude flirt úspěšný, se totiž rozhodne během několika následujících sekund.

4. Úsměv

Usmívejte se. Nikdo se nechce bavit s člověkem, který vypadá jako kakabus.

5. Nechce? Akceptujte to…

Pokud objekt reaguje odmítavě, nedávejte najevo uraženost. Nenechejte se odradit hned napoprvé a decentně pokračujte. Nebuďte ale vlezlá, chce to umět odhadnout situaci! V případě opětovného odmítnutí se raději stáhněte zpátky.

6. Využijte příležitosti

Ideální moment pro flirtování neexistuje. A tak využívejte příležitosti, která se vám naskytne, ve frontě u pokladny či v restauraci na nádraží…

7. Věřte si

Buďte svá. Pokud vám pohotovost činí problémy, zkuste se na flirtování trochu připravit dopředu.

8. Pěstěný vzhled

Kdo chce zaujmout, musí pro to něco udělat. Zapomeňte na řeči o kráse uvnitř a soustřeďte se na svůj zevnějšek. Měl by být především dokonale upravený – žádný oprýskaný lak na nehtech či flek na tričku.