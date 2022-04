Jak vypadal fotbal ve středověku: Pro nepřiměřenou brutalitu byl zakázán

Fotbal nebyl vždy tak striktní a regulovanou hrou, jakou je dnes. Ilustrační foto.

Foto: Master1305 / Shutterstock

O fotbalu všichni víme, zejména my, Češi, že je naším národním a sportem a jeho popularita je s naší zemí svázána opravdu dlouho. Jenže fotbal je mnohem starší, než by se mohlo zdát. Kořeny této kolektivní míčové hry sahají dokonce až do 9. století. Historie tohoto sportu není jednoduchá, ale už ve středověku šlo o populární sport.