Billy the Kid byl americký zločinec, který žil v 19. století v Novém Mexiku. Byl proslulý svými útěky z vězení a svými loupežemi. A stal se legendou. Není tedy divu, že když muž koupil starou fotku za pár drobných, poté, co se ukázalo, kdo na ní je, prodal ji za 124 milionů korun.

Billy the Kid byl známý i pod jménem Kid (kluk). Říkalo se mu tak proto, že se stal slavný jako velmi mladý. Billy the Kid se narodil v roce 1859 a zemřel 21. července 1881, kdy byl zastřelen šerifem Patem Garrettem. Jeho život a smrt se staly předmětem mnoha knih, filmů a písní. A jeho jméno je legendou. Na video se podívejte zde:

Milionová fotka

Malou fotku o rozměrech zhruba 10 x 13 cm koupil v roce 2010 za 2 dolary ve starožitnictví Randy Guijarro z kalifornského Freemontu. Nevěděl, co koupil. Neměl ani tušení, že na fotce je Billy the Kid, proto není divu, že se po čase jeho fotografie prodala za neskutečných 5 milionů dolarů, v přepočtu tedy 124 milionů korun.

Na fotografii je zachycen Billy Kid a členové gangu Lincoln County Regulators, jak hrají v pozdním létě roku 1878 poklidnou hru kroket spolu s přáteli, rodinou a milenci. Tak popsala výjev na fotce společnost Kagin's Inc., která se specializuje na západní amerikanistiku a vzácné mince.

Fotka, ze které mrazí

Snímků tohoto bandity se totiž nezachovalo mnoho, proto bylo potřeba nejprve ověřit pravost fotografie. Ta se pak ukázala být teprve druhým potvrzeným snímkem proslulého bandity Billyho Kida a byla oceněna a pojištěna na 5 milionů dolarů. Společnost, která stojí za prodejem, tvrdí, že fotka odhaluje jinou stránku známého bandity.

Gang Lincoln County Regulators v čele s Billym patřil k nejznámějšímu gangu raného pohraničí. Legendární psanec Divokého západu zabil dokonce podle legendy od 8 do 22 lidí. Dokonce se účastnil i války v okrese Lincoln v Novém Mexiku.

Guijarro se jal pátrat po osudu fotografie, proto když přišel do firmy s fotkou nedozírné ceny, věřil, že obraz Billyho Kida je pravý. Dlouho totiž jeho pravost diskutoval s odborníky. A pak se dokonce i scénu zachycenou na fotce povedlo zasadit i do prostředí. Fotka byla udělána právě v Novém Mexiku. „Přesně jsme určili nejen terén, ale i budovu (na snímku)," řekl Kagin. Poté vedoucí numismatik u Kagina, muž jménem David McCarthy odletěl do Nového Mexika, aby našel a ověřil přesnou polohu obrazu. Když místo našel, svěřil se, že měl husí kůži.

Snímek, který ožil

McCarthy uvedl, že on a jeho tým zjistili, že budova na snímku se nachází 15 minut chůze od domu Johna Tunstalla, který byl mentorem Billyho Kida. Rovněž se zjistilo, že Tunstall byl Brit, který hrál s přáteli pravidelně kroket. I důvodem setkání, zachyceného na fotce, byla pravděpodobně svatba a honba za dobytkem po válce v Lincoln County, které se Billy Kid účastnil. Billy Kid se zapsal do povědomí lidí jako bandita, ale výjev na fotce jeho postavení trochu mění. Ukazuje totiž, že byl velmi lidský a měl přátele, na kterých mu záleželo. Dopřával si někdy i odpočinku a užíval si společnosti.

