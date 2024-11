Externí autor 28. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Vztah herce Jakuba Prachaře a jeho tatínka Davida Prachaře prošel mnoha proměnami. Proměnami prochází také jejich vzhled. Když se však podíváte na snímky staršího z mužů z mládí, zjistíte, že toho mají mnoho společného minimálně po vizuální stránce.

Dospívání je pro většinu z nás náročné samo o sobě. Hledáme se, budujeme si svou pozici ve světě a se svými rodiči jen těžko hledáme společnou řeč. To prožil také oblíbený herec Jakub Prachař.

Ten měl situaci ještě o trochu komplikovanější. Když mu bylo sedmnáct let, jeho rodiče – David Prachař a Dana Batulková – se rozvedli. Protože to byl právě Prachař starší, kdo se rozhodl jít za hlasem srdce a začít žít se svou kolegyní Lindou Rybovou, jeho syn mu to nějakou dobu měl za zlé.

Jakub Prachař tehdy se svým tatínkem přestal komunikovat a několik let se spolu prakticky nebavili. Teprve v době, kdy se herec rozvedl se svou tehdejší ženou Agátou Prachařovou, se kterou má dceru Miu, došlo v jejich rodině k obratu.

Našli společnou řeč

Pravděpodobně si Jakub Prachař určité životní momenty musel sám prožít, aby se na ně dokázal podívat nejen z pohledu dítěte, ale také dospělého. To podle jeho otce také vedlo k jejich smíru.

„Teď prožíváme krásné zralé období vztahu otce a syna. Kuba už toho sám dost zažil. Má dítě, je rozvedený. Některé věci člověk musí zažít, aby je pochopil,” uvedl David Prachař pro MF DNES.

„Snažíme se pochopit jeden druhého. Možná to na první pohled vypadá, že mě nezajímá, jaké projekty dělá Kuba. Stejně tak se můj otec (slavný herec Ilja Prachař, pozn. red.) někdy tvářil, že nesleduje mou práci. Spíš se jedná o nějakou masku,” dodal.

Jakub nezvedá telefony

Jediné problémy, které nyní v komunikaci mají, jsou tak více méně pouze drobné každodenní neshody, které mohou v konečném důsledku být spíše úsměvné. V jejich případě je to například zvedání telefonu.

„To se nám nezlepšilo, to je furt špatný. Jsou lidé, kteří telefony zvedají, a jsou lidé, kteří telefony nezvedají. Nikomu to nevyčítám, ale Kuba patří mezi ty, kteří úplně nezvedají, a to ani mně,” prozradil s úsměvem David Prachař.

Protože oba dva mají velmi nabité harmonogramy, nevídají se tak často, jak by rádi. Příležitost si ale i tak dokáží najít.

Spojuje je láska k fotbalu

„Například když spolu jdeme na fotbal na Slavii do pražského Edenu. Vídáme se i při jiných příležitostech, ale je někdy těžké setkání naplánovat,” popsal pro iDNES.cz David Prachař.

Na svůj vztah se synem si v každém případě nyní nemůže David Prachař stěžovat a na předchozí neshody už ani nemyslí. „V každé rodině jsou momenty, kdy dojde k nějakému napětí a k narušení zaběhlých vazeb, ale to neznamená, že je to navěky,” vysvětlil svůj postoj.

„Jednoduchá odpověď: Něco se pokazilo a pak zase napravilo,” okomentoval stručně situaci také Jakub Prachař, který se svému otci stále více podobá také na pohled. To ostatně dokazují také fotografie Davida Prachaře z mládí, kde je chvílemi jen těžké určit, na kterého z Prachařů se vlastně díváme.