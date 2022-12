Záhadám se meze zjevně nekladou. Jednou z nich je i fotografie z roku 1940. Najdete na ní člověka, který tam nepatří?

Ve 40. letech 20. století byla vytvořena podivná fotografie, na které je někdo, kdo tam zřejmě být nemá.

Prohlédněte si záhadnou fotografii z roku 1940

Pořízená fotografie vyvovala spekulace, zdali je možné cestovat časem. Na fotografii bylo něco podivného. Zachytila člověka, který tam zjevně nemá co dělat. Všichni tak začali řešit, jak je to možné a jak k tomu vlastně došlo.

Cestování časem všichni známe. Ovšem pouze se scifi filmů. V reálu se s ním asi nikdo nesetkal. Až doteď. Fotografie, která cestuje internetem, však rázem změnila scifi v možnou realitu a doslova přes noc se stala virální senzací. Všichni chtěli vědět, kdo že ten podivný člověk, který byl zachycen na fotografii, je.

Psal se rok 1941 a Kanada slavila výjimečný den. Došlo totiž ke znovuotevření mostu South Fork Bridge. To by ale nebylo nic tak zvláštního a ojedinělého, pokud by vás sama forografie neuhodila do očí.

Muž, který stojí v davu všech přihlížejících, je totiiž moderně oblečen a vypadá jako z jiné doby. Je patrné, že do období 40. let 20. století se příliš nehodí. Zdá se být na tuto dobu možná až příliš moderní. Došlo tedy poprvé k reálnému cestování časem? A kdo je dotyčný muž zač?

Podivný snímek zkoumalo kanadské muzeum, které fotku umístilo na internet. Fotografie zachycuje obyčejný den neobyčejné události. Znovuotevření mostu South Fork Bridge přihlíží místní lidé, oblečení v oblecích, pravděpodobně šitých na míru a typických pro danou dobu.

Až na jednoho. Muže v tričku, slunečních brýlích, svetru s kapucí a malým přenosným fotoaparátem v ruce. Právě ten zavdal semínko spekulacím, zdali je možné cestovat časem, když je na této fotografii zachycen.

Netrvalo dlouho a všem spekulacím byla učiněna přítrž. Záhada staré fotografie byla vysvětlena. Muž na fotce, který je oblečen do trička se znakem hokejového týmu Montreal Maroons, není ani mimozemšťan, ani cestovatel v čase.

Přenosný fotoaparát značky Kodak, který muž drží v ruce, sice nebyl ve 40. letech běžně dostupný, pár kousků k dispozici ale přece jen bylo.

Stejně jako sluneční brýle, které jen nenosilo tolik lidí jako dnes. Záhada fotky z roku 1940 tak byla vysvětlena. Muž na fotce není nikdo jiný než obyčejný "hipster ze čtyřicátých let."

