Chtěl zachytit jedinečný obraz západu slunce a namísté toho vyfotil anděla. Jak amatérský fotograf vytvořil snímek svého života.

Jedinečný snímek

Šestapadesátiletý Stuart Murray vytvořil jedinečné mistrovské dílo. Stalo se tak jednoho obyčejného večera, během kterého Murray ze svého domu pozoroval jindy obyčejný západ slunce.

Svým počinem v pobřežním městečku Portsoy ve skotském Aberdeenshire však způsobil nemalý rozruch.

Murrayovi se na podařilo na svůj mobilní telefon zachytil anděla vystupujícího z moře. Přesně tak totiž snímek západu slunce v městečku Portsoy vypadal.

Murray snímek vytvořil přibližně ve 21:45 místního času. Jakmile zmáčkl spoušť svého telefonu a vytvořil několik po sobě jdoucích snímků, všiml si něčeho zvláštního.

Jeden ze snímků slunce dopadajícího na hladinu moře vypadal jinak. Ačkoliv Murray není věříci, neunikla mu silueta anděla s „křídly“ doširoka roztaženými nad vodou.

Anděl s křídly

To muže naprosto vyvedlo z míry. „V prvních chvílích jsem přemýšlel, zda se mi to nezdá, při podrobnějším zkoumání fotky jsem ale skutečně viděl anděla,“uvedl Murray.

Murray si chtěl západ slunce zvěčnit již dlouhou dobu. Vždy mu v tom však bránily povětrnostní podmínky. „Je u nás často velice větrno, které způsobuje poměrně špatnou viditelnost.“

V den, kdy zachytil svůj mistrovský snímek, však panoval klid. Hladina moře byla stálá, a tak Murrayovi nic nestálo v cestě.

Ke svému snímku dodal: „Co se týče efektu, který slunce vyvolává, myslím, že při mém velmi omezeném používání fotoaparátu v mém chytrém telefonu to mělo co do činění s velmi jasnými a klidnými podmínkami té noci.“

„Vzpomínám si, že během pořizování snímku šel kolem pár turistů a já jim řekl, že nejsem moc dobrý fotograf, a to stále platí, přesto se mi podařilo zachytit něco, co bych sám nikdy nepředpokládal.“

Murrayova jedinečná fotka je důkazem, že ty nejlepší věci k nám přicházejí zcela nečekaně. Vždy ale stojí za to. Snímek anděla se jistě zařadí mezi ty, kterým každý připíše svůj vlastní příběh.

