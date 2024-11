Při fotografování světa kolem nás se občas zadaří zachytit něco, nad čím nám pak zůstává rozum stát. To se povedlo i muži, který na rozbouřeném moři zachytil tvář boha Neptuna. Vytvořil tak fotografii, která se povede jen jednou za život.

Obří tvář Neptuna

Fotogtafie jsou způsobem, jak na malý okamžik zastavit čas a navěky zvěčnit to, co už se nikdy nemusí opakovat. To se také stalo jednomu muži z Newhavenu, který tak vytvořil svůj životní snímek.

Na místním pobřeží zachytil v rozbouřeném moři neskutečný výjev. Podařilo se mu vytofit obří tvář boha Neptuna v celé jeho kráse.

Fotografie se po umístění na internet rychle stala virální. Neptunova fotografie, jak se veledílu místního reportéra říká, nemá obdoby. Dokonce se vyrojily zvěsti, zdali nejde jen o dobře vytvořenou fotomontáž.

Bůh Neptun se na pobřeží Newhavenu nezjevil jen tak. Byl to přece slavný římský bůh moří, jezer a pramenů. Nebylo se tak čemu divit, že se Neptun objevil tam, kde není nouze o pořádné vlny.

Fotografii Neptunova tvář pořídil Jeff Overs, reportér BBC. Ačkoliv snímek nevznikl cíleně, ale byl výsledkem náhodného fotografování, všechny ohromil.

Jednou za život

Po umístění na internet se strhla diskuze, co za snímkem skutečně vězí. Zda jste o dobře vytvořenou fotomontáž nebo se v moři skutečně zjevil mytologický bůh.

Neptunova tvář zachycená ve vlnách u Newhavenu:

Zdroj: Youtube

Odborníci na tyto jevy však mají jasno. Neptunova fotografie není ničím jiným, než výsledkem pareidolie – psychologického jevu, který vyobrazuje známé výjevy a obrazy ve zcela náhodných vizuálních scénách.

Opravdu se tedy nejedná o fotografie vykonstruovanou photoshopem. „Je to přímý záběr a vůbec jsem s obrazem nemanipuloval,“ uvedl k Neptunově tváři sám její autor.

Přesně takové jevy jsou díky pareidolii opravdu možné. Pareidolie je o tendenci lidí vnímat v přírodních úkazech známé tváře a bytosti a vytvářet zázraky, které lidský mozek nebude schopný racionálně vysvětlit.

Lidský mozek je v tomto směru velice flexibilní. Může vytvořit obraz čehokoliv, co si naše oči usmyslí, že vidí. Právě to se povedlo reportérovi BBC, když chtěl zachytit rozbouřené moře.

„Toto místo je oblíbenou lokalitou fotografů, protože moře se při silném větru ‚vaří‘ proti mořské zdi. Vlny šplouchají do silného větru a při zpětném nárazu občas vytvářejí obrazce, které vypadají jako (pareidolické) strašidelné tváře,“ uvedl na závěr Overs, který vytvořil fotografie, která se vám povede jen jednou za život.

Zdroje: obkec.azet.sk, www.bbc.com, www.cnet.com