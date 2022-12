Svět je plný podivných událostí, které si nejsme schopni vysvětlit. Jednou z nich je i nejzáhadnější fotografie 20. století. Proč za holčičkou stojí kosmonaut?

Ačkoliv by tato fotografie mohla být krásnou vzpomínkou letního dne, s kosmonautem v pozadí je záhadou, která si žádá své objasnění.

Prohlédněte si nejzáhadnější fotografii 20. století

Psal se rok 1964 a jak už to bývá, lidé si převážně během letních dnů vytváří vzpomínky svých blízkých. Tak tomu bylo i v tomto případě. Právě tehdy se jeden z hasičů rozhodl, že si vyfotí na památku svou dceru, jak drží květiny uprostřed zelené louky.

K jeho velkému překvapení však vyfotil i něco, o čem předtím neměl sebemenší tušení. Jeho fotka se rázem stala senzací celého světa. Všechny novinové plátky se praly o to, aby i oni zveřejnily tento záhadný obrázek. A nutno podotknout, že o dceru hasiče z Carlisle v tu chvíli nešlo.

Fotka nazvaná "Záhada Solwayského kosmonauta" však nenašla ani o mnoho let později své vysvětlení. "Šli jsme na normální výlet a vybrali si místo, kde jsem chtěl dceru vyfotit v jejích nových šatech" uvedl Jim Templeton, hasič z Carlisle. Právě on pořídil na zelené louce fotku své malé dcery. S ní však vyfotil i kosmonauta, který se tyčí za jejími zády.

Proč za holčičkou stojí kosmonaut?

Templeton neměl ani o několik desítek let později pro tento úkaz racionální vysvětlení. Kdo byla skutečně záhadná postava kosmonauta na fotce jeho dcery? Debata, která by to vysvětlila, trvala dlouhé desítky let. Avšak bez úspěchu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Lidé spekulovali, kde se vzal kosmonaut uprostřed zelené louky a co tam vlastně dělal. Další otázkou bylo, proč se objevil zrovna na fotce, kde malá dívka drží květinu?

Záhadou však nebyl pouze kosmonaut zobrazený na fotografii, ale také fakt, že během focení si Templeton nikoho podobného na louce nevšiml. Spolu s ním byly všemu přítomni jeho žena Annie a důchodci sedící v autě. Ani ti však neviděli kosmonauta, jež je na fotce zachycen.

Společnost Kodak, jejímž fotoaparátem byla fotografie pořízena, se s celou záhadou vyrovnala po svém. S jistotou sobě vlastní smetla celou záležitost pod stůl s tím, že daná fotografie je falešná a nabídla finanční odměnu tomu, kdo to dokáže. Nikdo takový se ale nenašel.

V té době se však již místní novinové plátky celé senzace chytly a celý svět byl ohromen fotografií, kde za dívkou stojí kosmonaut. Pan Templeton zažil svých pět minut slávy a ani konspiračních teorií nebylo pomálu.

Vyrojily se zvěsti, že jeho dcera má nadpřirozené schopnosti, že na fotce nestojí kosmonaut, ale jeho duch a další. Ačkoliv je tato fotka skutečnou raritou tehdejší doby, Dr. Clarke, který se s panem Templetonem setkal, se domnívá, že jde o jeho ženu, která omylem vlezla do záběru. "Myslím, že z nějakého důvodu jeho žena vešla do záběru a on ji neviděl, protože u té konkrétní značky fotoaparátu bylo přes hledáček vidět jen 70 % toho, co bylo v záběru."

Zdroje:

www.curiousarchive.com

www.bbc.com

en.wikipedia.org