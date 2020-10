Chlapec ze slavné válečné fotky byl nečekaně objeven. Jeho osud byl velmi smutný

Londýn, 1945. Pětiletý chlapec si hraje venku s kamarády a zatoulá se dále od domu. Když se vrátí na oběd, domov najde v troskách. Kdesi v sutinách leží jeho mrtví rodiče i bratr. Jediné, co mu zbylo, je plyšová hračka. Právě v tu chvíli ho zachytí americká fotografka Toni Frissellová.

Fotografie chapečka na troskách domu s plyšákem v ruce se stala jedním ze smutných symbolů druhé světové války. Německé bomby připravily o život téměř 30 tisíc obyvatel Londýna a dalších 50 tisíc vážně zranily. Desítky tisíc budov byly zničeny a statisíce lidí se ocitly bez domova. Včetně osiřelého chlapce ze slavné fotky.

O mnoho let později se na jedné výstavě válečných fotografií dotyčný chlapec poznal. Neuvedl sice své jméno, ale dal vědět, že je živ a zdráv a živí se jako řidič kamionu.

Fotografce Toni Frissellové (1907 – 1988) chlapcův vzdorný výraz v tváři prý připomínal Winstona Churchilla. "Sousedé mi řekli, že se vrátil domů a našel dům rozbořený. Jeho maminka, otec a bratr leželi mrtví pod troskami. Díval se k nebi, v jeho výrazu byl znát zmatek, ale také vzdor," vyprávěla fotografka.

Frissellová se původně věnovala focení módy pro magazíny Vogue a Harper's Bazaar. Namísto tradičního focení ve studiu zvala modelky do exteriéru a zachycovala je jako aktivní, ctižádostivé ženy. Stejnými vlastnostmi oplývala i ona sama. V roce 1941 se připojila jako dobrovolnice k Červenému kříži a odletěla do Evropy. Její fotoaparát vyhledával nejzranitelnější osoby zavlečené do války: vojáky v první linii, zdravotní sestry, osiřelé děti. Po válce se věnovala portrétům slavných osobností a vrátila se k fotografování aktivních žen.