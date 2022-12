Psal se rok 2000, kdy se ve sci-fi seriálu FreakyLinks americké televize Fox objevila fotografie zobrazující vojáky stojící u těla podivného tvora. To by nebylo nic neobvyklého, na obrazovkách lze spatřit ledacos. Problémem bylo, že se tvůrci inspirovali snímkem starým více než sto let.

Nikdo přesně neví, co se v ten osudný den stalo. Legenda ale říká, že vojáci bojující v americké občanské válce spatřili obrovské zvíře poblíž města Vicksburg. To mířilo přímo na jejich hlavy. Vyděšení muži rychle nabili své zbraně a začali střílet. Byli úspěšní. Na louku dopadl „nějaký druh ptáka nebo příšery”.

Tvor měl dlouhý zobák, kostěný roh na hlavě a široká křídla. Vojáci se postavili kolem něj, zapózovali a jejich kamarád je vyfotil. Vznikl tak jeden z nejslavnějších a nejkontroverznějších snímků v historii.

Fotografie pterodaktyla

Jakmile byla fotografie zveřejněna, zvedla se vlna nadšení. Kryptozoologové ji brali jako důkaz o tom, že pterodaktylové, žijící v období svrchní jury asi před 150 miliony lety, nevymřeli a stále existují.

Přesvědčen je o tom i Jonathan Whitcomb, autor stránek Live Pterosaur a nadšenec do mýtických zvířat. „Podíváte-li se na obrázek důkladně, uvidíte na těle tvora stín mužovy boty a další pozoruhodné detaily odpovídající známé anatomii ptakoještěra,” tvrdí.

Ostatní badatelé s ním však nesouhlasí a jsou přesvědčeni, že snímek z roku 1864 je podvrh a byl vytvořen ve Photoshopu. Skeptici upozorňují na to, že pterodaktyl má i po smrti zahnutá křídla a jejich vzor je podezřele symetrický. Také uniforma a vybavení vojáků neodpovídá realitě.

Tajemství staré fotografie

Podle nadšence do občanské války Chrise Schnuppa mají muži na opasku obdélníkové důstojnické přezky. Zbytek jejich oblečení ale odkazuje na nižší šarži. Další nesrovnalostí je náprsní štítek s obrázkem orla. Vojáci Unie fasovali na náboje pevnou koženou schránku. Ta se nosila vzadu na pravém boku a přidržoval ji široký pás přes rameno. V tomto případě se mosazný odznak usadil přímo uprostřed hrudi. Na fotce mají ale čtyři ze šesti mužů štítek napravo, což napovídá, že nábojnice je nasazena příliš vysoko. To by se ale profesionálovi nemohlo stát, protože byla dost těžká.

Skeptici si tedy myslí, že fotografii zhotovili autoři snímku FreakyLinks a v moderním počítačovém programu ji dali starý nádech. Kryptozoologové jsou ale přesvědčeni, že vojáci nejen ptakoještěra zastřelili, ale jeho příbuzní stále žijí.

