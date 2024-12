Externí autor 11. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Michal Suchánek a Richard Genzer jsou nerozlučná dvojka, která prostě patří k sobě. Znají se už roky, víte ale, jak vlastně jejich přátelství začalo? Jedná se skutečně o velmi dávnou historii.

Suchánek a Genzer jsou na scéně českého televizního humoru už zavedený pojem. Jen málokdy je uvidíme vystupovat odděleně, a tak to skoro vypadá, jako by ti dva byli siamská dvojčata. Jak se ale vlastně potkali?

Historie jejich přátelství sahá až do studentských let, jak prozradili v pořadu Luftshow Jakuba Koháka.

„Poznali jsme se na plese konzervatoře nějakého vyššího ročníku a tam jsme se seznámili na toaletách v Lucerně,” uvedl Michal Suchánek.

„On řekl něco, čemu nebylo rozumět, ale to už jsem padal na záda a on taky, tak jsme strávili asi hodinu vleže,” dodal s úsměvem.

Tele tele bylo legendární

„Já patřil do party tanečníků, on do party herců, ty se nějak propojily a zase rozdělily a my jsme zbyli,” vyjádřil se k tématu Richard Genzer se svým typickým humorem.

Oba dva si je televizní diváci jistě vybavují z humorného pořadu Partička, jehož princip spočívá především v krátkých scénkách, improvizaci a všeobecnému divokému veselí před zraky diváků.

V minulosti spolu ale tvořili jiný pořad. Šlo o Tele Tele, který byl ve své době velmi populární, řada vtipů, které se v něm vyskytly, už prakticky zlidověla a dodnes se na něj řada lidí ráda podívá, přestože už nové díly nějaký čas nevznikají.

Zábava se posunula

Od těchto dob se ale podle nich televizní zábava obecně v mnohém změnila. „Je to těžší možná jen kvůli tomu, že je víc televizí, internet a míň peněz,” uvedl Richard Genzer pro Novinky.cz.

„Jasně že respektujeme diváka, zadavatele, ale základní je, že musíme bavit sami sebe. Jinak prožíváme neúspěch stejně jako každý jiný,” doplnil parťáka Michal Suchánek.

Jejich humor patří do té kategorie, kdy ho člověk buď miluje, nebo nemůže vystát. Řada lidí jim vyčítá zejména to, že vtipy jsou často lehce za hranou, prvoplánově primitivní a místy dokonce lehce obhroublé. Ani jednomu z nich to ale vrásky nedělá.

Příliš se nehádají

„Na živých vystoupeních v nejrůznějších městech, malých i velkých, to žádné pobouření nevyvolává. Lidi se smějí, baví je to, protože i oni mluví sprostě a i oni mají stejné zadky jako my,” vysvětlil Michal Suchánek.

Vzhledem k tomu, že přátelé jsou již od roku 1982, prošli si společně mnoha různými životními fázemi. Zdá se skoro až neuvěřitelné, že si navzdory tomu všemu stále rozumí.

Pohádali se vůbec někdy? Na tuto otázku se rozhodně nezdráhali odpovědět. „Někdy jo, tak my jsme byli v podstatě jako nějaké manželství. Takže někdy ano, ale vždycky se to urovnalo. Jako v tom manželství – kvůli majetkovým důvodům,” uvedl pro web Prima Ženy Richard Genzer s humorem.

Na samotný závěr se ještě vrátíme k fotografii z úvodu článku. Pravděpodobně asi tušíte, že je to již nějaký čas od doby, kdy vznikla. Jedná se konkrétně o rok 2001 a snímek byl pořízen během jednoho z jejich společných vystoupení, které se tenkrát konalo v Brně. Tipovali jste správně?

