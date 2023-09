Záhadné zařízení na fotografii ze 40. let 20. století vyvolává spekulace o cestování v čase. Není proto divu, že fotka s podivným předmětem v ruce muže z roku 1943 vyvolala na internetu šílenství. Poznáte, co drží?

Fotografie ze 40. let minulého století vyvolala šílenství mezi zastánci konspiračních teorií, kteří se domnívají, že by mohla být důkazem cestování v čase. Snímek pořízený v roce 1943 v Reykjavíku na Islandu během druhé světové války zachycuje místní obyvatele a spojenecké vojáky, jak se procházejí po městské ulici. Internet zaujal detail, kterého si všiml majitel snímku: muž v pozadí zdánlivě drží u ucha zařízení připomínající mobilní telefon.

Podívejte se, zda byste i vy poznali, co drží muž v ruce:

Zdroj: Youtube

Telefony, které se objevily o třicet let později

Vypadá to jako telefon, jenže to má háček. Mobilní telefony, jak je známe, byly vynalezeny až v roce 1973, tedy dobrá tři desetiletí po pořízení fotografie. Kristján Hoffman, který snímek sdílel na Facebooku, rozvířil debatu tím, že naznačil, že muž skutečně používá mobilní telefon, i když v jiné době.

Někteří spekulovali, že by se mohl drbat na uchu nebo si prohlížet hodinky, vzhledem k tomu, že se na fotografii nachází v blízkosti hodinářství.

Kristján však zůstal neoblomný ve svém tvrzení, že se jedná o cestovatele v čase, a poukázal na mužovo výrazné oblečení a chování ve srovnání s ostatními na fotografii. Zatímco někteří se této představě pousmáli, jiní ji považovali za přesvědčivý důkaz, a dokonce ho nazvali "SMS cestovatel v čase".

Mobily a technologie ve starém umění?

Není to poprvé, co historické snímky podnítily teorie o cestování v čase. Podobné spekulace se objevily na základě fotografie z pláže ze 40. let minulého století a starověkého řeckého náhrobku, na němž je zobrazená žena s notebookem.

Milovníci umění také pozvedli obočí nad obrazem z 60. let 19. století, na němž byla zobrazena žena držící něco, co vypadalo jako iPhone, a na nástěnné malbě z 30. let 20. století se zdálo, že osoba používá smartphone.

Dokonce i Tim Cook ze společnosti Apple žertem prohlásil, že na 350 let starém mistrovském díle v Amsterdamu zahlédl jeden z přístrojů své společnosti.

Ve světě konspiračních teorií tyto snímky nadále vyvolávají otázky o možnosti cestování v čase. Zatímco skeptici tvrdí, že jde o pouhé zvláštnosti historických fotografií, půvab neznámého udržuje debatu při životě. Muž s "mobilním telefonem" na fotografii ze 40. let 20. století zůstává záhadou a nechává nás přemýšlet, zda se jedná o cestovatele v čase mimo svou dobu, nebo byl jen zachycený v neobvyklé póze.

