Legendární moderátorka Saskia Burešová oslaví za tři roky osmdesát let, ale rozhodně na to nevypadá. Už dlouhá léta si pěstuje svoji dokonalou foukanou a lidé ji mají spjatou s elegancí šarmem a noblesou. Saskia prozradila trik, který vám ubere pár let.

Legenda České televize

Saskia Burešová je jednoznačně moderátorskou legendou České televize, kde působí od roku 1967 a lidé si ji doslova zamilovali v pořadu Kalendárium, který moderuje od roku 1993. V minulosti pracovala například v radiu Impuls, ale stačilo málo a z moderátorky mohla klidně být herečka. Měla totiž k tomu perfektně nakročeno.

Moderátorka se během studií na DAMU přihlásila na konkurz do role Barunky v televizní adaptaci Babička. Tehdy ji objevila matka jejího spolužáka a herce Jaromíra Hanzlíka a nakonec ji navrhla do televize jako moderátorku. Debutovala v roce 1967 po boku Eduarda Hrubeše ve čtrnáctideníku pro vojáky Poštovní schránka.

Recept na šťastné manželství

Málokdo možná ví, že Saskia se v mládí věnovala modelingu. „Byla jsem modelkou, když jsem byla na gymnáziu, protože jsem si tím přivydělávala. Byla to taková brigáda. Vyzkoušela jsem si to, ale pak mě osud zavál jinam," řekla v rozhovoru pro časopis Vlasta. Na začátku 70. let se zamilovala do svého budoucího manžela, režiséra Petra Obdržálka, se kterým je už víc než padesát let.

Dokonce má recept i na dlouhodobé a šťastné manželství. „Řekla bych obecně tolerance. Ta je velmi důležitá. A mít společné zájmy. My spolu máme dokonce i společnou profesi. Práci si nenosíme domů, ale vždycky nás to nějakým způsobem obohacuje. Když máte společné známé, společný vkus, společnou profesi, tak si myslím, že je vyhráno," prozradila.

Věčně mladá Saskia Burešová

Saskia už léta vypadá stejně dobře a někteří ji dokonce podezřívají, že našla elixír mládí. Podle ní je to vše o zdravém životním stylu a udržování se v kondici. „Já tím, že pracuji v televizi, navštěvuji společenské akce, jsem mezi spolupracovníky, tak vnímám, že je přímo mou povinností, abych vypadala dobře,“ řekla pro Denik.cz.

Skvělá česká moderátorka si stojí za tím, že dodržovat přísné diety, je cesta do pekla. „Drastické diety jsem v životě nedržela. Ale když zjistím, že se mi šaty přes zimu srazily ve skříni, tak vím, že si večer nemůžu dopřát velkou večeři, ale dám si třeba jenom jogurt nebo lučinu s jablkem. Dietu ale nikdy držet nechci, protože vím, že nastane jojo efekt. Důležité je jíst zdravě a střídmě," prozradila důležitou informaci, na kterou ženy často zapomínají.

Zároveň přiznává, že i přes svůj pokročilý věk pravidelně cvičí a bez toho se holt neobejde žádná žena v jejím věku, která chce vypadat dobře. O nic náročného se ale nejedná. Stačí pár minut denně. „Stále mám ještě nějaké problémy s páteří, takže poctivě cvičím. Opravdu každý den ráno si zacvičím takovou sestavu cviků. Samozřejmě mám pejska, takže chodíme na procházky," řekla.

Saskia Burešová také upozorňuje, že důležité je střídmě jíst. To ovšem neznamená, že by si něco odpírala. „Pochopitelně, u mě je to trochu genetika, samozřejmě ale někdy hřeším. Dám si dortík, dobré jídlo jako je například vepřo knedlo zelo. Ale nesmím to přehánět. Já tím, že jím hodně zeleniny, miluji ovoce a nenávidím tučné a cíleně cvičím, tak si myslím, že to nějak rozumně udržuji," vysvětlila.

Stačí jeden trik, který vás omladí

Moderátorka se často potkává s názorem, že už léta nezměnila svůj účes. To ale dle jejich slov není tak úplně pravda. „Všichni říkají, že mám stále stejný účes, ale to není pravda. Úplně původně, když jsem před 56 lety začínala, tak jsem mívala dlouhé černé vlasy. Později se vlasy pochopitelně mění, takže jsem si to zkracovala a musíte si dát také nějakou barvu," řekla pro Lifee.cz.

Tip Saskie Burešové na to, jak se o nějaký ten rok omladit, je nechat si o odstín zesvětlit vlasy. „Až budeš starší, vzpomeň si, že vždycky musíš mít o odstín světlejší vlasy, protože světlejší barva lichotí obličeji. Když si dáš černou, bude to ke staršímu obličeji velmi tvrdé," řekla jí před lety herečka Judita Čeřovská.

Občas divačky Saskiu dokonce podezřívaly, že nosí paruku. To ale není pravda. „Mám velkou výhodu, že mám kvalitní vlasy, mám jich hodně a umím se učesat. Je pravda, že během fénování mi trošičku omdlévají ruce. Divačky mě vždycky podezíraly, že nosím paruku," zavzpomínala s úsměvem v rozhovoru Proženy.cz.

