Stalo se to před 120 lety. Pařížané hlásili, že v noci z 29. na 30. prosince v 1:05 se probudili do podivného ticha. Všechny nástěnné kyvadlové hodiny se zastavily. Někteří navíc pociťovali závratě doprovázené nevolnostmi a mdlobami. Co se stalo?

O události informoval časopis „Bulletin of Knowledge“ v roce 1903. Podle něj ředitel centrální meteorologické stanice oficiálně prohlásil, že v tu dobu nebyly pozorovány žádné atmosférické anomálie a seismografy nezaznamenaly jediný případ zemětřesení.

Další úřady mlčely a odborníci jen krčili rameny. Podivné totiž bylo, že se zastavila pouze kyvadla hodin nebo přístroje s oscilačními pohyby, závislé na gravitaci a rotaci Země. To by znamenalo, že se Pařížané ocitli ve stavu beztíže nebo se naše planeta přestala otáčet.

Zastavení času ve Francii

Tento fakt veřejnost vyděsil. Podle časopisu se ale celá událost „zametla pod koberec”. Důkazem toho je pátrání francouzského novináře Jacquese Lemieuxe, který v roce 1998 zjistil, že se v osudnou noc mělo zastavit i obrovské Foucaultovo kyvadlo v pařížském Pantheonu.

Toto závaží o hmotnosti 28 kilogramů zavěšené na 68 metrů dlouhém laně představuje experiment fyzika J.B. Léona Foucaulta. Svůj pohyb zakresluje hrotem do písku na podlaze. Pozorovatelé tak na vlastní oči mohou vidět, jak se rovina kyvu postupně mění.

Ta je způsobená rotací pohybu Země. Vůči prostoru se kyvadlo kýve stále po stejné úsečce. Naše planeta se ale otáčí a na závaží působí Coriolisovy síly. To má za následek jeho vychylování proti směru hodinových ručiček.

Foucaultovo kyvadlo

Novinář zjistil, že pohyby kyvadla, jeho případné odchylky a zastávky, byly povinně zaznamenávány hlídači Pantheonu. Podle poznámek v deníku se v noci z 29. na 30. prosince žádné anomálie v „chování“ zařízení neobjevily. Christina Chardren, vnučka Claude Ronda, který měl tehdy službu, si ale myslí něco jiného.

„Můj dědeček zapsal do deníku, že se kyvadlo zastavilo. Později byl list odstraněn a vlepen jiný, kde bylo uvedeno, že noc proběhla bez problémů,” řekla Lemieuxovi. Ten dále vystopoval záznam o tom, že se vyměnil písek na podlaze. To naznačuje, že vnučka mluví pravdu.

Záhadou však stále zůstává, co se na konci roku 1902 vlastně stalo. Je možné, že zastavení času souviselo s nadměrnou sluneční aktivitou. Pokud Zemi zasáhla vlna silné elektromagnetické energie, mohlo dojít k narušení magnetického pole. Další verzí je, že Pařížské hodiny a kyvadlo ovlivnil jeden z experimentů Nikoly Tesly. Poslední možností je, že si celou událost „Bulletin of Knowledge“ vymyslel, aby získal zájem čtenářů.

