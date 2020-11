Chyť mě, když to dokážeš: Skutečný podvodník byl mnohem zajímavější než DiCaprio

Kultovní film Chyť mě, když to dokážeš, představuje příběh neuvěřitelně chytrého mladíka. V šestnácti letech je pilotem, právníkem nebo lékařem. Snímek je natočený na motivy reálného života Franka W. Abagnaleho. Tento muž dokázal do svých dvaceti let zmást policii bezmála třiceti států. Mnozí ho díky jeho mazanosti a schopnosti podvádět považují za génia. Jeho neuvěřitelný příběh je daleko pestřejší, než jak ho zachycuje slavný film.

Frank Abagnale se narodil v roce 1948 v Bronxville ve Spojených státech. V šestnácti letech utekl kvůli rozvodu rodičů do New Yorku. Tehdy začala jeho pětiletá kariéra profesionálního podvodníka. Nejprve si nechal udělat falešný řidičský průkaz, podle kterého měl být o 10 let starší. Potom se přesunul na letiště, kde trávil většinu svého času. Po několika večerech si všiml, že zaměstnanci leteckých společností každý den dávají denní výdělek v obálce do schránky umístěné v jednom z terminálů. Napadlo ho, že by na tom mohl snadno zbohatnout. V obchodě s kostýmy si koupil uniformu ochranky. Následně si vyrobil cedulku s nápisem „Schránka je poškozená. Dejte prosím výdělek ochrance ve službě.“ Opravdu to zafungovalo a personál mu ten večer předal sumu vydělanou za celý den.

Peníze mu však nestačily, a tak vytvořil systém podvodů s platebními šeky. Nejprve vypisoval šeky na jeho vlastní přečerpaný bankovní účet. Jedním z jeho typických triků bylo, že si vytiskl své číslo účtu na prázdné složenky a pak je vložil do hromádky předtištěných složenek v bance. Nepozorní klienti tak posílali peníze omylem na jeho účet. Aby na něj bankovní instituce pro hromadu falzifikací nepřišly, musel si časem vytvořit několik identit.

Zdroj: Wikimedia Commons, By Marcus JB - originally posted to Flickr as Frank Abagnale, CC BY 2.0

Nejvíce se mu už na letišti zalíbila role pilota dopravních letadel. Důvěra lidí v minulosti mu k samotné realizaci výrazně pomohla. Zavolal do aerolinek Pan Am, že se mu v hotelu ztratila uniforma. Hned mu zařídili novou. Firemní průkazku si nechal jednoduše zfalšovat. Díky jeho „zaměstnání“ u mezinárodní letecké společnosti mu další podvody vycházely daleko lépe. Po nějaké době přišel na to, že může díky svému falešnému převleku také létat. Aerolinky si totiž vypomáhaly tím, že zdarma převážely piloty do míst, kde měli vystřídat předchozí službu. Díky tomu Frank procestoval kolem 26 zemí. Společnost mu mimo jiné proplácela hotely a příjemný bonusem navíc byla přítomnost letušek.

Po dvou letech ho hra na pilota přestala bavit. Začal přemýšlet, jaké by to bylo být doktorem. S jedním skutečným se seznámil a ten mu následně dohodil zástup místa u stážistů. Dokonce mu v nemocnici dali povolení provozovat lékařskou praxi. Když přišlo na praktické znalosti či zákroky, tak to vždy nechal na praktikujících studentech. Jeho „kariéra“ lékaře skončila po jedenácti měsících, kdy skoro nechal zemřít přidušené dítě.

V následujících letech si nechal vytvořit falešný diplom Harvardovy univerzity. Napotřetí udělal advokátní zkoušku a stal se tak právníkem. Po čase však narazil na svého údajného kolegu z Harvardu. Tomu se na Frankovi něco nezdálo, a tak musel mazaný chlapec opět zmizet. Mimo to bylo třeba být stále v pohybu, jelikož stále kasíroval falešné šeky.

Kvůli nim byl také v roce 1969 ve Francii zatčen. Nejprve pobýval půl roku v nejpřísnější francouzské věznici Perpignan, kde téměř zemřel. Poté byl deportován do Švédska, kde strávil jeden rok. Následně byl převezen do Spojených států, kde si měl odsedět 12 let. Už v roce 1974 byl propuštěn pod podmínkou, že bude pomáhat americkým úřadům v boji proti podvodníkům. Později založil svou vlastní společnost Abagnale & Asscociates, v rámci které stále přednáší o nebezpečí finančních podvodů. Mimo to ho zaměstnala FBI. V nynější době je Frank Abagnale jedním z předních světových odborníků na padělání a zpronevěru.