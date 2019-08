Tajemství Franka Sinatry:Jizvy na obličeji se mu dařilo skrýt, zničilo ho trauma

Měl poškozený sluch, neuměl číst noty, přesto se z něj stala první mezinárodní popová hvězda se vším, co k tomu patří. Nevyhýbaly se mu tedy ani výstřelky, aféry a skandály.

Celý život se potýkal se zdravotními komplikacemi, k nimž přišel při porodu. Matka Natalie (1896–1977) jej přivedla na svět 12. prosince 1915 v italské čtvrti v New Jersey. Rodila doma pouze za přítomnosti porodní báby, která se záhy ocitla v úzkých. Dítě bylo příliš velké a zaseklo se v porodních cestách. Než přispěchal lékař, málem zemřelo. Doktor ho nakonec vytáhl na poslední chvíli za pomoci kleští a hrubé síly. Přitom mu ale propíchl ušní bubínek a v obličeji způsobil několik ošklivých ran. Frank své jizvy celý život všemožně skrýval, natíral speciálními mastmi a nakonec je zcela zahladil až s pomocí plastických chirurgů.

Možná i kvůli těžkému porodu Natalie nechtěla riskovat další dítě a Frank zůstal rozmazlovaným jedináčkem. Matka patřila v italské komunitě mezi známé osoby s vazbami na místní politiky. Zároveň se živila četnými pokoutnými obchody, kvůli nimž se několikrát ocitla za mřížemi.

Z otcovy strany měl také zajímavé geny. Anthony (1894–1969) do USA emigroval z chudé Sicílie. Naopak Natalie pocházela z bohatšího severu, z okolí Janova. Mnozí se divili, že si takového muže vůbec vzala. Bývalý boxer s potetovanýma rukama a pozdější hasič se k dívce z lepší rodiny skutečně moc nehodil.

Poprvé ve vězení

Frank odmalička patřil mezi vyhlášené firmy. Ze střední školy ho kvůli neurvalému chování vyhodili po pouhých 47 dnech. S pokračováním školní docházky se už neobtěžoval. Živil se jako dělník v loděnici nebo poslíček. Právě tehdy se prý dostal do kontaktu s mafiánským prostředím. Na základě jeho příběhu dokonce vznikla jedna z postav ve slavném filmu Kmotr.

Faktem zůstává, že se Frank skutečně dostal do vězení. Nemohl za to ale organizovaný zločin, nýbrž milostné pletky s vdanou ženou. Když románek praskl, soud mu zakázal se k ženě přiblížit. Chtíč byl však silnější, a tak při opakovaném přistižení putoval na několik dní za mříže.

Zpočátku o zpěv nejevil žádný zájem, ale pak si uvědomil, že je to snadný způsob, jak přijít ke slušným penězům. Nijak mu nevadilo, že neumí číst noty, neprojevilo se ani jeho sluchové postižení. Naopak se díky němu vyhnul vojenské službě. Brzy se stal miláčkem zejména náctiletých fanynek a v tomto ohledu se stal prvním popovým idolem v moderním smyslu slova. Ve 28 letech vydal první sólové album. Písně, které skupina trénovala několik dnů, většinou nahrál na první pokus.

V hledáčku FBI

Přestože mu u nohou ležely tisíce nápadnic, v roce 1939 se oženil se svou láskou z dětství Nancy Barbatovou. Postupně se jim narodily tři děti: Nancy (*1940), Frank junior (*1944) a Christina (*1948). Sinatra udržoval četné mimomanželské aférky, ale silně věřící manželka se odmítala rozvést. Souhlasila až v roce 1953, kdy se provalila jeho aféra s herečkou Avou Gardnerovou. Slavnou sexbombu si Frank vzal pouhých deset dnů po rozvodu. Frankovo druhé manželství skončilo krachem po čtyřech letech.

Sinatra patřil mezi blízké přátele Johna Fitzgeralda Kennedyho. O mnoho let později Sinatrova dcera Christina dokonce tvrdila, že její otec spolu s mafiánem Samem Giancanou pomohl Kennedymu zvítězit v roce 1960 v důležitých primárkách, které mu otevřely cestu k prezidentskému úřadu. Nebylo to zdaleka poprvé, kdy se hovořilo o spojení Sinatry s organizovaným zločinem. Zpěváka podezírala i FBI, vedla na něj spis, který měl 2403 stran, ale nikdy ho neobvinila. Zpěvák jakékoli nezákonné praktiky odmítal, ale nezastíral, že se s mafiány stýká: „Jistě, znal jsem některé tyhle chlápky. Trávil jsem spoustu času v hospodách. A hospody neprovozují křesťanští bratři."

Výkupné za syna

Až do roku 1963 se Frankovi dařilo téměř vše. Zpíval, hrál ve filmech, měl spoustu peněz, takže možná nabyl dojmu, že se nemůže nic stát. Z omylu ho vyvedl Barry Keenan, neúspěšný hudebník, toužící po rychlém zbohatnutí. „Nikdy jsem nevěděl, jak obchodovat s drogami, bankovní loupeže pro mě postrádaly smysl, tak jsem dostal nápad, že bych mohl vydělat balík peněz při únosu," popisoval později své pohnutky.

Jako vhodnou oběť si vyhlédl tehdy devatenáctiletého Franka juniora a se dvěma kumpány naplánovali na 22. listopadu jeho únos. Toho dne byl ale spáchán atentát na prezidenta J. F. Kennedyho a trio se zaleklo policejních manévrů. Sotva se Sinatra vzpamatoval z Kennedyho smrti, čekal ho ještě horší zážitek. Čtrnáct dnů poté se Keenan v Las Vegas zmocnil jeho syna a jako výkupné chtěl 240 tisíc dolarů. Při telefonátu nastala kuriózní situace, kdy mu zoufalý otec nabídl rovný milion, ale Keenanovi se to zdálo moc a trval na původní sumě. Za dva dny Sinatra předal výkupné a opět se shledal se synem. Únosce se podařilo zadržet po několika týdnech. Keenan dostal 4,5 roku vězení, ale nakonec na únosu skutečně zbohatl. Vydal knihu, která se stala bestsellerem.

Triumfální návrat

V roce 1966 se Sinatrovou manželkou stala o třicet let mladší herečka Mia Farrow. Vztah ale vydržel jen dva roky a do dalšího se už Frank nehrnul. Počtvrté stanul před oltářem až v roce 1976, kdy si vzal Barbaru Marxovou (*1927).

V té době jeho kariéra upadala, stáhl se do ústraní, ale v roce 1979 slavil triumfální návrat se slavnou písní New York, New York. Znovu začal koncertovat, byť si mnozí všimli, že jeho hlas je už poznamenaný alkoholem a cigaretami. „Alkohol je možná nejhorším nepřítelem člověka, ale v bibli se říká, že máme milovat své nepřátele," mával nad tím rukou.

Živě vystupoval až do roku 1995, kdy už ale potřeboval pomoc čtecího zařízení. Zemřel na infarkt o tři roky později. Je pochován v Los Angeles s cigaretami, zapalovačem a lahví whisky. Na náhrobku má vytesán název své písně To nejlepší teprve přijde.





Co o něm nevíte

* V roce 1946 údajně pašoval v kufru 3,5 milionu dolarů. Prý je vezl známému mafiánovi Lucky Lucianovi, který byl deportován z USA do Itálie. Na letišti v New Yorku Sinatru na poslední chvíli zachránil dav fanoušků, který ho obklopil, takže se k němu policisté nedostali.

* Za vedlejší roli ve filmu Odtud až na věčnost (1953) dostal Oscara.

* V Las Vegas dlouhá léta spoluvlastnil jedno z kasin.

* Získal deset cen Grammy.

* V roce 1986 měla vyjít jeho neautorizovaná biografie. Sinatra se soudně pokoušel zabránit jejímu vydání a autorku zažaloval o dva miliony dolarů. Neuspěl. Kniha nakonec měla obrovský úspěch.

* Když přebíral Grammy za celoživotní dílo, skončil jeho proslov trapasem. Řečnil tak dlouho, až ho musela utnout puštěná hudba.

* Od roku 2001 nese jedna z lasvegaských ulic Sinatrovo jméno