Hororový nález ve Skotsku: Pokoušeli se v době bronzové vyrobit Frankensteina?

Skotský ostrov South Uist

Když v roce 2001 archeologové na skotském ostrově South Uist odkryli hrob se dvěma skrčenými kostrami, domnívali se, že půjde o nález z doby bronzové jako každý jiný. Analýza ale ukázala, že natrefili na něco pozoruhodného. Doba úmrtí muže i ženy předcházela dobu pohřbu o několik set let! Co se po tak dlouhý čas s ostatky dělo? Rozbor DNA odpověď nepřinesl. Naopak šokoval ještě více.

Pokud se vedle sebe v hrobě najdou kosti ženy a muže, tak nějak automaticky se předpokládá, že půjde o manžele či jiné blízké příbuzné. Kostry nalezené ve Skotsku však patřily páru, který se nemohl znát. Muž zemřel kolem roku 1600 př. n. l., zatímco žena žila o 300 let později. Přesto byly jejich ostatky pohřbeny společně, a to až někdy v roce 1000 př. n. l., tedy 600 let po mužově smrti.

Obě kostry byly přitom skvěle zachovalé, což archeology zmátlo. Ostatky ponechané na vzduchu by se měly po pár set letech proměnit v hromádku rozpadlých kůstek. Při bližším zkoumání se zjistilo, že vnější vrstva kostí byla zbavena minerálů, k čemuž dochází u ostatků mumifikovaných v rašeliništích. Oba kostlivci zřejmě v rašelině leželi 6 až 18 měsíců, čímž se jejich struktura zakonzervovala a drží díky tomu pohromadě dodnes.

Jedna záhada za druhou

Bylo to poprvé, co vědci na území Velké Británie našli mumie, a ještě ke všemu tak záhadné. Proč trvalo půl milénia, než se je obyvatelé skotského ostrova rozhodli pohřbít do země? Uctívali je snad po celá ta léta jako své bohy?

Před nedávnem celou věc ještě více zamotala analýza DNA, která přišla s překvapivým závěrem: kostry ve skutečnosti nepatřily jedné ženě a jednomu muži, ale byly sestaveny ze šesti různých jedinců. Na mužskou mumii byla přimontována hlava a čelist dvou jiných mužů, zatímco k ženskému torzu někdo připojil mužskou hlavu a paži jedince, jehož pohlaví vědci nedokázali určit.

Šokovaní odborníci začali kostrám přezdívat "Frankensteinovy mumie", protože to vypadalo, jako by se někdo v době bronzové snažil sestavit umělého člověka.

Uctívaný pradědeček?

Profesor Mike Parker Pearson z univerzity v Sheffieldu nicméně rozvinul pravděpodobnější teorii. Mumie podle něj měly ztělesňovat zesnulé předky a možná byly stylizovány tak, aby vypadaly jako živé. Tato morbidní tradice mohla sloužit určitému rodu jako opora při nárokování moci nad územím a poddanými. Mumifikovaný muž býval za svého života zřejmě vládcem a jeho potomci ho udržovali "ve formě" i po smrti, aby se zdálo, že je pořád přítomen a moc si nemůže uzurpovat nikdo jiný. Časem se ale některé kusy z jeho ostatků rozbily nebo poztrácely a musely být nahrazeny.

"Je pravda, že jsem se nikdy s něčím podobným nesetkal," přiznal profesor. "Zdá se ale, že všechny komponenty koster patřily jedincům pocházejícím z jednoho rodu. Muselo jít proto o jakýsi symbol předků určité rodiny, která měla ve společnosti výsadní postavení."

Stále však není jasné, proč k mumii muže přibyla po tři sta letech ještě žena. Šlo snad o královnu, která si přála být po smrti velebena stejně jako její prapředek? Vědci zatím netuší.

O Frankensteinových mumiích podrobněji pojednává anglický dokument:

