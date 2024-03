Jasmína Maurerová 7. 3. 2024 19:52 clock 3 minuty gallery

Tento slavný český herec a dabér již bohužel dlouhý čas není mezi námi. Na věčnost se odebral v roce 1993, kdy prodělal mrtvici, a dokonce pak přišel i o hlas. Jeho odkaz ale díky filmu i jeho nezapomenutelnému hlasu žije dál, a to i v podobě jeho slavné dcery a vnučky. Poznáte, o koho se jedná?

„Když přestal dědeček mluvit, začal být dezorientovaný a začal scházet. Byl to tehdy strašně těžký rok. Že to spěje ke konci, jsme všichni věděli, ale nikdo jsme si to nedovedli představit,“ prozradila jeho vnučka Pavlína pro pořad CNN Prima News. Ta se o něj poslední rok jeho života starala a bydlela s ním v jednom bytě. „Odcházel strašně zvláštním způsobem,“ posteskla si.

Jeho vnučka mu nesměla říkat dědo. Stejně jako všichni ostatní kolegové a kamarádi ho musela oslovovat Filínku. Slavný herec se naposledy objevil před kamerou v seriálu Arabela, kde hrál Blekotu.

Dcera Pavlína herečka, vnučka Pavlína novinářka

„Na Arabele vlastně umřel. V závěru tam jezdil a byl velmi špatný. Když dotáčel tu poslední Arabelu, už se o něj starali. Vím, jak strašně trpěl tím, že už toho není schopen. Bylo to hrozně dojemný,“ vzpomínala na svého dědečka dnes slavná novinářka v televizním dokumentu.

Oblíbený český herec byl také známým dabérem, mezi nejznámější zahraniční herce, kterým propůjčil svůj hlas, byl francouzský komik Louis De Funèse. V éteru kolovaly zprávy, že se navzájem osobně znali, nicméně jeho dcera, jménem také Pavlína jako jeho vnučka, vyvedla širokou veřejnost z omylu: „Nikdy se neviděli, nikdy si ani nenapsali. Ale Funès o tatínkově dabingu věděl, a když už byl nemocný, zajímal se o to, jestli umí tatínek francouzsky, že by jej rovnou namlouval. Ale otce tento jazyk minul, takže z toho sešlo.“

Zatímco byl v Rozhlase, venku se střílelo

Nápověd jsme vám už dali dost a téměř jistě jste již tuto hádanku rozluštili. Řeč není o nikom jiném než o oblíbeném českém herci Františkovi Filipovském. Jeho dcera je herečka Pavlína Filipovská a zmíněná vnučka moderátorka a novinářka Pavlína Wolfová. Filipovský měl kromě dcery Pavlíny i syna Jana, ale jeho život bohužel skončil předčasně.

František Filipovský se oženil už ve třiceti letech, vzal si Hildu Kvičinskou, se kterou byl až do smrti. Svatba byla ještě před válkou v roce 1937 a na tato léta má Filipovský velmi intenzivní vzpomínky. V roce 1945, když válka končila, jeho žena zrovna rodila. On měl tak na starost malou dcerku, nicméně u Českého rozhlasu se zrovna děly velké věci a tam samozřejmě Filipovský nemohl chybět.

Vydal se tam tedy i s malou Pavlínou na ramenou, cestou tam ji odevzdal babičce a na poslední chvíli se mu podařilo do budovy Rozhlasu se dostat. V tu chvíli začali Němci střílet. „Ihned jsme byli na zemi, kryli jsme se, ale jedno studio stejně neobjevili a vysílalo se. Na ulici mezitím zastřelili několik lidí, bylo to hodně smutné, ale radostné zároveň. Končila válka,“ vzpomínal Filipovský.

Na Filipovského počest se každoročně v jeho rodné Přelouči udílí cena za nejlepší dabing. Nezapomenutelné jsou ale i jeho herecké výkony, a to například ve filmech Princ a Večernice, Honza málem králem, Marečku, podejte mi pero!, Osudy dobrého vojáka Švejka a nebo série Jak básníci...

