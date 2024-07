Externí autor 15. 7. 2024 clock 4 minuty gallery

Pokud by se dal někdo označit za nestora československé kinematografie, byl by to určitě tento umělec. Za život ztvárnil nespočet rolí, však se svému řemeslu věnoval dlouhých 70 let. Ztvárňoval většinou role vedlejší, ale i tak dokázal proklouznout do divákova srdce. Poznáte, kdo je na úvodní fotce?

Tento slavný herec se narodil ještě v devatenáctém století, a to přesně 1. října 1886 v Plzni. Jeho tatínek byl kameník a malý klouček měl ještě dalších sedm sourozenců. Po vzoru tatínka se chtěl také stát kameníkem, protože ale nemocněl zápalem plic, nakonec se vyučil jiným řemeslem. Stal se z něj zámečník.

Už v pubertě ho to ale začalo táhnout k divadlu, a tak se v rodné Plzni dal na ochotničení. Pak se mu naskytla velká příležitost odjet do Ameriky, kam se vydal spolu se svým strýčkem. Za velkou louží se živil všelijak, pracoval například v tiskárně nebo pomáhal v řeznictví. V Chicagu pak našel to, co mu bylo nejbližší, ochotničení.

Hrozila mu amputace ruky

Po návratu do rodné vlasti v ochotničení pokračoval i zde. Přestěhoval se do Prahy, kde už ale našel útočiště v divadlech kamenných, a sice v divadle Deklarace a ve Švandově divadle. Přišla ale první světová válka a on se vrátil do Plzně, kde pracoval ve Škodových závodech jako soustružník. Divadlu se věnoval jen pohostinsky.

I přesto, že hrál jen příležitostně, se mu ale „povedla“ jedna nepěkná věc. V Městském divadle v Plzni, kde hrál, se při jednom vystoupení zranil přímo na jevišti. Namísto rekvizit, které se používají dnes, se tenkrát při představení šermovalo opravdovými meči a jeden mu prosekl tepnu na ruce. Herci tenkrát údajně hrozila i amputace. To se ale naštěstí nestalo.

Dva roky se také potloukal po Čechách s loutkovým divadlem, skončil ale v divadle Vinohradském, kde setrval až do penze, do které odešel v roce 1959.

Pro svou milou tvář a drobnou postavu mu nejčastěji dávali role různých strejčků, blázínků a dědečků. Jeho projev byl vřelý, jeho humor milý a jakožto herec si dokázal diváka naprosto získat. Za celý svůj život nedostal žádnou velkou roli, ale i přesto si jej diváci pamatují z těch malých a vedlejší, právě pro jeho osobitý projev.

Jeho filmová prvotina se bohužel nedochovala. Nejprve se objevil ve filmech bez zvuku, nicméně zde nemohla vyniknout jeho největší přednost, a to mluvený projev, který ovšem vystavil na piedestal s příchodem zvukového filmu. Opět se jednalo ale o role vedlejší.

Marečku, podejte mi pero

Tou pro diváky nejoblíbenější a zřejmě také nejznámější je postava češtináře Hrbolka z dnes již legendární komedie režiséra Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero!, kde se proslavil hlavně svou hláškou: „Nu, nepotěšil jste mě chlapče. Ale ani já vás nepotěším...“

Tento rok je to už čtyřicet let, co se slavný umělec odebral do hereckého nebe. Pamatovat si jej však budou jak diváci díky jeho nezapomenutelným rolím, tak jeho kolegové, kteří se s ním už mnozí také na onom světě potkali.

Zemřel v den svých narozenin

Jedním z nich je i herec Ilja Prachař, který o svém kolegovi kdysi napsal: „František chodí svými cestami a rozmlouvá. Sbírá slova a váže z nich myšlenky. Spřádá je v moudra, aniž by jimi omotával kořist. Nezná násilí, ctí prostotu, slyší ticho, vidí tmu. Takto ho obdařila příroda a on jí splácí. Prozradila mu, že navždy spoutala dobro se zlem vzájemnými pouty. Aby láska s nenávistí byly odsouzeny žít pospolu, aby maliny byly sytě červené – jako rulík zlomocný. Moudrý člověk, moudrý herec. Přinesl přírodu na jeviště. Ví, že maliny ve velkých dávkách jsou mdlé, zatímco rulík zlomocný v malých dávkách je lék.“

Oním nestorem československé kinematografie není nikdo jiný než František Kovářík, který se málem dožil sta let. Zemřel však 1. října 1984, tedy v den svých osmadevadesátých narozenin.

