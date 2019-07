František: Manželku mateřství ničí, utíká od nás, dcera už ji nechce

Poslední dobou se u nás i v zahraničí objevuje trend matek, které se brzy po porodu vrací do práce. Buď mají lukrativní zaměstnání, nebo je k tomu nutí finanční situace v rodině. Podobný příběh nám do redakce napsal i František.

„O tom, že budeme mít dítě, jsme s manželkou nepřemýšleli. Oba máme skvělou práci, která nás baví a zároveň je dobře ohodnocená. Já navíc půlku měsíce trávím v zahraničí. Dítě jsme si udělali na dovolené v Thajsku. Bylo to sice překvapení, ale myslím, že jsme byli oba rádi,“ začíná své vyprávění František (38). Hned poté se rozhodl, že skončí s prací v zahraničí, aby mohl trávit více času s rodinou. „Zároveň jsem čekal, že se manželka trošku zklidní, že začneme žít ten rodinný život. Nacestovali jsme toho dost, máme dům, auta, prostě všechno. Jen nám chyběla ta pohoda, to, že jsme tři a užíváme si to. Proto jsem byl velmi překvapen, když mi oznámila, že doma bude jen povinnou dobu.“ Manželka Františka se rozhodla, že se své práce nevzdá ani kvůli miminku. Své rozhodnutí po sedmi týdnech nastoupit zpět do práce manželovi oznámila těsně před porodem. „Nejdřív jsem nevěděl, jak zareagovat. Přeci nemůže odejít od dítěte. To malé ji bude potřebovat. Doufal jsem, že až miminko uvidí, tak ji to přejde. Peníze u nás nejsou problém. Tak proč?“ Porodem se nic nezměnilo, Františkova žena začala pro své dítě hledat chůvu. O tom, že by měla alespoň rok zůstat doma, ani nepřemýšlela. Měla pocit, že by přišla o svou tvrdě budovanou kariéru.

„Na mateřskou jsem tedy po sedmi týdnech nastoupil já, aby žena mohla jít zpět ke svému zaměstnavateli. Já jsem se nechal na 22 týdnů přeřadit jinam, což nebyl problém. Jen to znamenalo, že budu mnohem více času trávit v práci.“ Chůva se našla, plán vyšel, ale František je z celé situace zklamaný. „Naší malé jsou 4 měsíce. Manželka už nekojí, ale první měsíce se snažila kojení skloubit. Buď den předtím odstříkávala, nebo jí chůva vozila malou do práce. Bylo to ale náročné, tak ji začala krmit umělým mlékem. Sice svou práci omezila a dvakrát v týdnu pracuje z domu, ale o tom, že zůstane doma, nechce vůbec slyšet. Mně se to ale nelíbí. S naší malou není doma ani máma, ani já, protože trávím většinu času v zahraničí. Mám prostě pocit, že strádá a že to ženě nevadí. Mám jí to za zlé, a tak se objevují trhliny i v našem vztahu, protože jí to při každé příležitosti vyčítám. Už jsem přemýšlel o tom, že po půl roce, kdy můj kontrakt v zahraničí skončí, zůstanu doma já. Ale obávám se toho, že pak by nám peníze opravdu mohly dojít. Jsem z toho zoufalý,“ svěřuje se František.

Je to špatné, že se matka chce brzy po porodu vrátit do práce? Existují dva typy matek. Ženy, které se musí vrátit, a ženy, které se doma s miminkem nudí a do práce se vrátit chtějí. Ani jednomu typu to nelze zazlívat, protože je to vždy svobodná volba matky. Ale jen ve výjimečných případech později matka nelituje, že strávila dětství svého dítěte v kanceláři u počítače. V zahraničí je to naopak běžná praxe. Ve většině západních zemí ani ženy nemají jinou možnost. V průměru zůstávají ženy doma pouhých osm týdnů, pak se musí vrátit do práce, pokud o ni nechtějí natrvalo přijít. Náš stát je k maminkám ještě velkorysý, když jim nabízí půl roku mateřské dovolené a tři roky placené rodičovské s tím, že jim zaměstnavatel musí držet podobně hodnocené a zaměřené místo.

Stále více žen ale volí jiné varianty. Na rodičovských dovolených se tak ocitají babičky nebo otcové dětí a její délka se také zkracuje. Dvouletá rodičovská dovolená je nyní nejčastěji vybíranou variantou, hned za ní je tříletá a až na posledním místě zůstává čtyřletá varianta. Toho v dnešní době hojně využívají instituty, jako jsou soukromé školky, jesličky, hlídací centra apod. nabízející hlídání již od 6-9 měsíců věku dítěte. Podle odborníků jsou ale první měsíce pro dítě a matku nejdůležitější pro vznik plnohodnotného vztahu. To už pochopila i řada zaměstnavatelů, kteří nabízejí maminkám práci z domova nebo flexibilní a zkrácené úvazky. Jenže i tak kolotoč kolem miminka je první měsíce opravdu těžký, prsa se nalívají, žena není odpočinutá, zvyká si na nový rytmus, do toho musí řešit pracovní záležitosti, dostává se do psychického i fyzického vypětí, snaží se plně skloubit obě role v životě, což není úplně jednoduché. Jak se k tomu stavíte vy?

„Opravdu nevím, jak manželku přesvědčit. Když má čas, tráví ho s malou, ale všímám si, že to není ono. Malá je fixovaná na chůvu a svou matku jako mámu nebere. Doufám, že se to spraví, ale jistý si nejsem. Prostě si myslím, že děláme chybu,“ říká nakonec František.