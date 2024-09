František Němec oslavil v srpnu své 81. narozeniny, stále ale rozdává radost na prknech Národního divadla a do hereckého důchodu se, jak se zdá, nechystá. Po celou svou hereckou kariéru si své soukromé střeží, i svou manželku na její přání léta tajil a pozornosti médií chtěl ušetřit i své dcery.

Do zlaté kapličky

Na cestu do naší zlaté kapličky, kde působí už přes čtyřicet let, ho stejně jako mnoho herců zavedla láska k herectví už v dětství. Na základní škole hrál s ochotníky a kouzlu divadla úplně „propadl“ na gymnáziu. Je nasnadě, že kroky rodáka ze Sezimova Ústí, Františka Němce (*9. srpna 1943), vedly na DAMU. Na divadelních prknech ukázal svůj talent už během studií (1960-1964), a tak získal angažmá v Městských divadlech pražských, kde hrál osmnáct sezon, než se jeho domovskou scénou stalo Národní divadlo.

Neposlušný tatínek

Ačkoli je František Němec hlavně divadelním hercem, práci filmových režisérů poznal už na škole, kdy byl obsazen do nemalé role Danyho v dramatické tragédii Transport z ráje a dalších dvou snímků. Z filmových pohádek ho můžeme připomenout jako Lucipera v Troškově Čertově nevěstě. Nezapomenutelný je však v půvabné televizní komedii coby člen Horské služby Luboš Rychman v Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny s Tomášem Holým a Janou Preissovou.

Video Krátká upoutávka k portrétu, který o něm natočil režisér Jiří Strach v roce 2018

Zdroj: Youtube

Lucipera si zahrál také v televizní pohádce Nejlepší přítel, pamatovat si ho můžete z televizních inscenací, detektivek a seriálů, třeba jako sanitáře Evžena Adamce v Sanitce či doktora Vladimíra Řehoře alias Gregoryho z Nemocnice na kraji města a jeho pokračování. Za tvůrčí počin v televizní tvorbě obdržel Zlatého krokodýla. Tak se dostáváme k cenám a tím i jeho dceři.

Neviditelný herec

Od roku 1989 je František Němec zasloužilým umělcem. Za ztvárnění dirigenta Wilhelma Furtwänglera ve hře Na miskách vah získal v roce 1998 Cenu Thálie, o deset let později za svůj herecký výkon Cecila v inscenaci Ledňáček Cenu Sazky a Divadelních novin. Před třemi lety byl uveden do Síně slávy Národního divadla.

František Němec je však také vynikající rozhlasový herec, jeho posluchači ho v anketě zvolili Neviditelným hercem roku 2000. Svůj hlas uplatňuje i v dabingu. Jeho hlasem k nám stále v reprízách promlouvá Philippe de Plessis-Bellieres v Angelice, markýze andělů, propůjčil ho slovenskému herci Michalu Dočolomanskému – detektivovi Nicku Carterovi ve skvělé komedii Adéla ještě nevečeřela. Do třetice zmíníme britského herce sira Nigela Hawthorneho, tedy postavu Sira Humpreye Applebyho, kterou ztvárnil a skvělým dabingem v seriálu Jistě, pane ministře a Jistě, pane premiére skvělý dabér jen podtrhnul.

Za dlouholeté herecké mistrovství v dabingu mu byla v roce 2021 udělena Cena Františka Filipovského.

Ceny nejkrásnější, krásná role

Přestože Františka Němce žádné „skandály“ neprovází, prý má období v životě, která by nejraději vymazal, a jeho žena Ivana to s ním neměla vždy lehké. Přesto mu oddaně stojí po boku v dobrém i zlém přes padesát let, je prý velice tolerantní a vše mu odpouští. Sama nikdy neměla zájem ukazovat se na veřejnosti, nechtěla, aby se o ní mluvilo. Mají spolu dvě dcery, které manželé drželi stranou mediálního zájmu. Nejdou ve stopách svého otce, ale k umění nemají daleko, jedna pracuje v produkci Komorní filharmonie, druhá ve správě opery. Obě jsou maminkami a ze svého táty udělaly čtyřnásobného dědečka.

Dne 8. října 2022 za svého tatínka převzala v Národním divadle Cenu Thálie, kterou obdržel za celoživotní mistrovství, jeho půvabná dcera Klára (Kašparová) a neunikla tak objektivům fotoaparátů…

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Klára Kašparová převzala Thálii za tatínkovo celoživotní mistrovství

Pan Němec se jistě nebude zlobit, když řekneme, že tou nejkrásnější cenou je jeho dlouholeté manželství a spokojená rodina. Roli dědečka si náramně užívá, ač přiznává, že je někdy náročná a únavná.

