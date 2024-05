Loni oslavil jeden z nejznámějších českých herců své 80. narozeniny. Své soukromí si ale vždy pečlivě střežil. Jeho manželce se dokonce přezdívá „paní Columbová“. Proč ji tajil tak dlouho před světem? Možná právě proto, že nechtěl být středem zájmu bulvárních novinářů.

Televizní, rozhlasový a filmový herec František Němec se narodil 9. srpna během druhé světové války v Sezimově Ústí. Po gymnáziu začal studovat pražskou DAMU, kterou dokončil v roce 1964. Poté nastoupil do Městských divadel pražských, kde zůstal celých 18 let.

Do paměti diváků se zaryl Němec svou rolí rozvedeného tatínka v rodinném filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977), a pokračováním Jak dostat tatínka do polepšovny (1978). To je ovšem jen maličký zlomek jeho úspěšné herecké kariéry.

Členem činohry Národního divadla v Praze je umělec od roku 1982. Zároveň ve stejném roce začal působit jako pedagog na pražské DAMU. Následovala dlouhá škála filmů a seriálů. V roce 1998 získal Cenu Thálie za mimořádný jevištní výkon.

František Němec má také úžasně sametový a dobře zapamatovatelný hlas. Proto je jedním z mála herců, kteří jsou stálicemi českého dabingu. Není divu, že mu v roce 2021 byla udělena Cena Františka Filipovského za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu.

Oblíbený herec má image velkého pohodáře a kliďase. Působí jako seriózní elegán, a taky má velký smyl pro spravedlnost a morálku. A stejně je na tom se vztahy. Přes to, že se nikdy na veřejnosti neobjevil s dámou, je šťastně ženat.

Se svou vyvolenou Ivanou se oženil už v roce 1972. Mají spolu dvě skvělé dcery. Obě se pohybují v umělecké branži. Jedna pracuje jako produkční Komorní filharmonie, a druhá pracuje ve správě opery.

Nyní jsou ale obě maminkami a věnují se naplno dětem. Manželé Němcovi jsou čtyřnásobnými prarodiči, takže se aktuálně rozhodně nenudí. Herec se svěřil, že dědečkem je rád, ale je to velice náročná a občas únavná role.

Jeho milovaná manželka Ivana si nikdy nepřála, aby o ní veřejně mluvil. „Ona je ráda stranou, nikdy nechtěla, abych se o ní bavil. Přitom si to zaslouží, neměla to se mnou lehké," svěřil se herecký velikán pro zeny.iprima.cz.

Němec přiznává, že nikdy nebyl ukázkovým manželem. Jeho povolání je nejen časově náročné. Váží si proto tolerance a podpory své životní partnerky. „Moje paní to se mnou neměla lehké. Některé okamžiky bych ze svého života vyzmizíkoval, abych se k nim nemusel vracet,“ uvedl pro deník Právo.

Ivanka mu dokázala odpustit úplně všechno. Podle svých slov měl herec období, kdy se chtěl v hospodách prát. „To se ale pral alkohol, ne já,“ zavtipkoval. Největším životním bojem je pro něj závislost na cigaretách.

Umělec se nikdy nedokázal úplně vzdát svých cigaret. Je vděčný, že pro jeho ženu to není problém, a jeho závislost mu nevyčítá. Paní Ivanka má podle svého muže svatozář.

Zdroje: zeny.iprima.cz, cs.wikipedia.org