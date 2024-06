Externí autor 18. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Dnes již legendárního herce Františka Němce diváci milují hlavně díky komediím Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. V ten čas byl pořádný štramák. Nejedna žen určitě v tu dobu podlehla jeho kouzlu. On je přitom celý život věrný jedné. Své manželce.

Tento umělec si v přítomnosti fotografů, světle blesků a skotačení na červeném koberci zvláště nelibuje. Vlastně vůbec. Ve společnosti se objevuje zřídkakdy, a když už, tak většinou sám. Pro novináře je tedy doslova posvícení, když se někde ukáže s doprovodem, a co více, když je tím doprovodem jeho manželka. Ta totiž v Česku platí za paní Columbovou.

Paní Columbová je označení, které se používá pro manželky lidí, o kterých víme, že existují, ale nikdo je nikdy neviděl. Když má dojít k úplnému naplnění podobnosti s ženou známého detektiva, dotyčný člověk o ní ještě hojně mluví. Ale stále platí to, že ji nikdo nikdy neviděl.

Jeho žena si nepřeje, aby o ní mluvil

Nikdo nikdy (nebo alespoň hodně dlouho) neviděl právě ani manželku Františka Němce. Herec si své soukromí bedlivě střeží, není tedy mnoho příležitostí, kdy by se dal zastihnout s někým blízkým, a nebo zastihnout (mimo divadlo) vůbec. S jeho paní jsou spolu přitom už od roku 1972, respektive v tomto roce si řekli své „ano“.

Zlatá svatba je tedy už za nimi, a to je jen stvrzením toho, jak se tihle dva musí stále milovat. Jak přitom prozradil samotný herec v jednom rozhovoru, jeho paní to s ním neměla vždy lehké. „Má žena nechce, abych o ní mluvil, přitom by si to ale zasloužila, neměla to se mnou lehké. Některé okamžiky bych ze svého života vyzmizíkoval, abych se k nim nemusel vracet,“ řekl jinak na slovo skoupý František Němec.

Paní Ivana měla skutečně mnoho trpělivosti, byly totiž doby, kdy se její manžel dokonce rval v hospodách. Ačkoliv pro to má své odůvodnění. „To se ale pral alkohol, ne já,“ omlouval své někdejší činy. Ačkoliv roli tatínka si dost dobře natrénoval už ve filmech právě Marie Poledňákové, „Tomáše Holého“ se nikdy nedočkal.

Dvě dcery a čtvero vnoučat

Namísto syna se ovšem může těšit ze dvou dcer. Otcovy stopy sice nesledovaly v jejich profesních životech napřímo, ale v oboru zůstaly. Jedna pracovala ve správě opery a později baletu Národního divadla a ta druhá zastávala pozici produkční v Komorní filharmonii. Pak přišly děti a z Františka Němce se stal dědeček.

„Být dědečkem je nepopsatelné. Na jednu stranu bych chtěl být s nimi déle, ale je to i únavné. Ale jsem rád, že život takhle jde, jsou děti, zeťové a vnuci,“ pochvaluje si dnes čtyřnásobný dědeček, který si se svými vnoučaty velmi rád hraje a obdivuje, co mají dnešní děti za hračky. „Mají hračky, jaké já jsem nikdy neměl,“ pozastavuje se mnohdy Němec nad dnešními technickými vymoženostmi.

Do rodiny Františka Němce ještě také patří jeho sestra Marie, která se provdaná jmenuje Půlpytlová. Ta žije ve městě, kde se oba s bratrem narodili, tedy v Sezimově Ústí.

