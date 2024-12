Pokorný, skromný, poctivý, s velkým srdcem na dlani, tak vzpomínají na velkého herce, který hercem nechtěl být. Snil o olympiádě, obrovský sen, jenž se mu nesplnil, mu nebyl osudem daný. Do dlaně měl totiž vepsanou jinou cestu. K ní patří také klobouk a fajfka – a to je vaše první nápověda.

Dne 24. listopadu to bylo osm let, kdy ve věku devadesáti čtyř let odešel do hereckého nebe. Své 90. narozeniny oslavil vyprodanou beneficí ve svém divadle ve městě pod Ještědem, kde strávil bezmála čtyři desítky let. A jsou to čtyři roky, kdy byla do výklenku zdi historické radnice umístěna bronzová busta tohoto milovaného herce, čestného občana a držitele Zlatého dukátu za zásluhy o rozvoj kraje. Liberečtí už jméno smíška na obrázku určitě znají.

Úsměv a pokora

Chlapeček na obrázku má úsměv od ucha k uchu a úsměvy a smích rozdával. Narodil se dne 17. března 1922 do rodiny bankovního úředníka a kloboučnice. Malý smíšek byl jako za groš kudla, tatínek ho proto vedl ke sportu. Smíšek cvičil a běhal, tatínek s ním posiloval. Když smíšek povyrostl, přihlásil se do klubu těžké atletiky, kde trénovali vzpěrači. Vzpírání a činkám doslova propadnul. S tím, jak mu rostly svaly, rostlo mu sebevědomí a vytýčil si jasný cíl: olympiáda.

close info Rodinný archiv / YouTube / Rodinný archiv / YouTube zoom_in Malý smíšek od malička cvičil, tatínek mu pomáhal s posilováním, začal přibírat svalovinu

Z vůle rodičů se stal studentem obchodní školy, učení pro něho bylo víc než mučení, po dvou letech kvůli špatnému prospěchu odešel. Na měšťance vynikal v kreslení, a tak se rozhodl, že svého talentu využije v reklamní agentuře. Mizerný plat a nicotné vyhlídky ho přiměly na radu bývalého učitele výtvarky zkusit dramatickou konzervatoř. Přijali ho. Stačilo pár týdnů a stydlivý smíšek bez sebemenší touhy předvádět se zjistil, že učit se „hrát“ je pro něho trápení. Pokorně jako nutné zlo přesto cvičil ducha, dál ale zvedal své milované činky a stále snil, že z něho bude šampion.

close info Rodinný archiv / YouTube / Rodinný archiv / YouTube zoom_in Z roztomilého kloučka vyrostl velmi pohledný mladík, učit se mu ale nechtělo (s maminkou)

Chlap jako hora

Rok po válce konzervatoř dokončil, byl rád, že má to herectví za sebou. Vzal práci ve skladu knih, nějaký čas se živil jako telefonista, činky zahálet nenechal. A pak…

Píše se rok 1947 a smíšek zcela nečekaně dostává pozvánku do Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Předchází jí totiž návštěva představení absolventů pražské konzervatoře, kam si tehdejší ředitel přijel omrknout začínající herce. Zaujal ho představitel hlavní role. V programu vedle jeho postavy „hraje“ bylo uvedeno smíškovo jméno.

Poctivý budoucí herec se do divadla dostaví. K nemalému překvapení se zjistí, že u postav došlo k záměně jmen. Nicméně svalnatý urostlý „chlap jako hora“, což je také název filmu, ve kterém o desetiletí později hrál namakaného montéra Honzu, zaujme, protože taková postava na jevišti chybí. Nechá se umluvit do jedné hry, doufá, že tím to pro něho skončí a dál se bude věnovat jen sportu. Nutno podotknout, že se dokonce marně snažil smlouvu vypovědět. Jenže…

Za roli v představení Odveta získá v roce 1949 v soutěži Divadelní žatva ocenění. Tehdy si uvědomí, že svému osudu neunikne. Když mu bylo devatenáct, stará cigánka mu totiž vyčetla z dlaně, že je umělec a dostane vyznamenání, o sportu v dlani neměl ani čárku. Zůstává v Hradišti, v roce 1951 odchází za svou láskou, pozdější manželkou do Liberce, kde získá angažmá v tamním Divadle F. X. Šaldy. Hrát v něm bude až do důchodu.

Klobouk a fajfka aneb rozuzlení

Velká příležitost (1949) je název filmového dramatu, v němž byl obsazen do své první, zatím menší role, ale také jeho velkou filmovou příležitostí. Postavy, které hrál, předurčoval nejen jeho komediální talent, ale vysportovaná svalnatá postava. Český Schwarzenegger, jak se o něm psalo, ztvárnil první významnější roli kaprála Petra ve válečném dramatu Černý prapor. V 60. a 70. letech šel z jedné role do druhé. Hned na počátku prvně zmíněného desetiletí získal hlavní roli boxera Tondy Majera, vězně koncentračního tábora v dramatu Přežil jsem svou smrt.

Budou vám stačit jako další nápověda jména postav? Zkusíme to. Boxer Béďa Vimr, Francis Owens z Michaga, trenér džuda Tulpach, Kája Kučera… Obrovskou nápovědou je Kája Bartáček z nestárnoucí komedie o naschválech dvou rodin. Přidáme ještě podvodníčka Makovce. Stačí? (více viz galerie)

Televizní filmy ho téměř minuly, zahrál si ale ve třech seriálech pro děti. V Arabele mu scénář nasadil masku Fantomase. Jako další nápovědu nabízíme oblíbený seriál o pánovi s kloboukem, Pana Tau. V něm však náš herec klobouk nenosil, jeho rolí byl soused Urbanových.

Poslední vodítko vám může poskytnout následující video:

Zdroj: Youtube

Nebudeme již dále napínat. Hudba, jak již napovědělo video, je z Krakonošových pohádek, oblíbeného Večerníčku z poloviny 70. let. Ztvárnil v něm svou téměř ikonickou postavu bájného vládce hor v klobouku a s dýmčičkou – Krakonoše. Poznali jste? Jméno malého smíška na obrázku je František Peterka.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in František Peterka ve svých devadesáti letech

Zdroje: www.ceskatelevize.cz, www.novinky.cz, www.divadelni-noviny.cz, www.filmovyprehled.cz