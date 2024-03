V historii českého filmu a vlastně i folklóru kráčí doslova kolos stejně nesmazatelný jako horská krajina, kterou se kdysi na plátně i v televizi pohyboval. Tento herec se silnými svaly se zapsal do povědomí národa mnoha skvělými rolemi. Poznáte ho na archivní fotografii do 3 vteřin?

Tento charismatický herec se narodil 17. března 1922 v srdci Prahy a jeho životní cesta vedla od ambiciózního vzpěrače k legendě stříbrného plátna. Není to zrovna tradiční kariéra, ale nic v jeho životě nebylo úplně tradiční. Aby toho nebylo málo, osud mu předpověděla kartářka a její slova se vyplnila do puntíku.

Hercem se totiž vůbec tento muž stát nechtěl. Pěstoval si postavu a svaly a jeho vysněnou kariérou byl učitel tělocviku, vzpěrač, anebo vrcholový sportovec. Ostatně i později se o něm říkalo, že si na natáčení vozil činky. Po studiích ale nakonec krátce pracoval v pojišťovně jako úředník.

Cikánské proroctví

V mládí mu jeviště vůbec neimponovalo a jeho sny se upínaly spíše k řinčení činek a vzrušení z atletických soutěží. Již zmíněné náhodné setkání s cikánskou věštkyní však nasměrovalo jeho osud novým směrem. Věštba hovořila nejen o úspěchu, ale i o lásce a vážném zdravotním problému či nehodě na sklonku života. Zajímá vás, jestli křišťálová koule osudu, anebo výklad z karet nelhaly?

Do divadla náhodou

Svět divadla přijal tohoto urostlého svalovce v podstatě náhodou. Jeho impozantní fyzický vzhled a vysportované tělo mu otevřely dveře do světa filmu, který nijak poznat netoužil.

Jeho první filmové začátky se vyznačovaly rolemi, které využívaly jeho robustní postavu a charismatické vystupování. Znáte ho například z filmů Chlap jako hora a Černý prapor, výraznější však byly jeho role komediální. Objevil se ve filmech Zítra to roztočíme, drahoušku…! a Co je doma, to se počítá, pánové… , kde hrál manžela skvělé Ivy Janžurové.

Nezapomenutelný byl i jako vedoucí judistického oddílu Tumpach v Jáchyme, hoď ho do stroje, anebo jako Fantomas v Arabele. Ale to stále není jeho nejslavnější role. Sotva prozradíme tu, ihned budete doma…

Nezapomenutelná role horského pána

Jeho nejslavnější rolí bylo ztělesnění bájného Krakonoše, strážného ducha Krkonoš. Jako spravedlivý vládce hor tehdy oslovil nejen děti a Krkonošské pohádky byly obvyklým večerníčkem pro celou rodinu. A stejné oblibě se těší vlastně dodnes. A kdo je tím vysokým hercem s krásnou muskulaturou?

Samozřejmě František Peterka!

Na dokument o tom, jakou měl smůlu v lásce a jak se trápil se svým zdravotním stavem, se podívejte zde:

Přes 40 operací a vážné nehody!

Život dobrosrdečného Františka Peterky byl provázán mnoha výzvami a těžkostmi. Přesto se nikdy nevzdával. Jako aktivní sportovec měl za sebou sice mnohá zranění, ovšem, když jej v roce 2001 srazilo auto, ukázal osud mu svou odvrácenou stranu.

Musel podstoupit přes 40 operací a v liberecké nemocnici strávil tři roky, svou houževnatostí se dokázal zase postavit na nohy a pokračovat v životě, i když se stále většími obtížemi. I na sklonku života zůstal spojen se světem herectví.

„Dědo, já bych chtěl taky cvičit.“ Tato slova, která pronesl jeho vnuk toužící jít v jeho stopách, vehnala slzu do oka i neohroženému Krakonošovi. Právě v těchto chvílích, mimo světla kamer a reflektory, se tato legendární postava z lidových vyprávění měnila v obyčejného muže, tátu i dědečka.

Nezapomenutelný Krakonoš

František Peterka nakonec zemřel 25. listopadu 2016, v úctyhodných 94 letech! Jeho odkaz ale zůstává stále živý a Krkonošské pohádky jsou jedním z nejoblíbenějších večerníčků.

close info ČSFD, CC 3,0 / ČSFD, CC 3,0 zoom_in Nezapomenutelný Krakonoš František Peterka

Jak tedy vidíme, cikánské proroctví se vyplnilo téměř beze zbytku. Z mladého sportovce se stal známý herec. A jak vypadal ke stáru? Matušku byste asi v této fotografii už nehledali.

close info Mária Rušinová / CNC / Profimedia / Mária Rušinová / CNC / Profimedia zoom_in František Peterka

