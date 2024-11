Externí autor 16. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

František Ringo Čech letos oslavil své 81. narozeniny a je všestranně nadaný. Živil se jako herec, malíř, spisovatel nebo politik. Momentálně je už patnáct let v důchodu a dle svých vlastních slov si rozhodně vyskakovat nemůže.

František Ringo Čech se narodil v Praze v roce 1943 do rodiny hudebníka Františka Čecha Pražského a jeho maminka byla dámská krejčová v domácnosti, ale tragicky zemřela. Ve škole nepatřil mezi nejpilnější žáky a byl spíš trojkař. Vyučil se radiomechanikem a televizním opravářem. V roce 1963 spoluzaložil skupiny Olympic a v pokročilém věku se věnoval politice.

Nad vodou ho drží vnoučata

Zhruba před rokem skončil v pražské Nemocnici Na Homolce, ale na nic nezůstal sám. Má syna a dceru, ale na syna Michala se v té době trochu naštval, protože to byl právě on, kdo informoval o jeho zdravotním stavu média s tím, že jde o cévní mozkovou příhodu. To ale nebyla tak úplně pravda.

„Volal mi tehdy syn Michal, zvedl jsem telefon a nedal jsem dohromady ani jednu větu. Něco se stalo. Věděl jsem, co chci říct, ale nešlo mi to. On hned volal záchranku," svěřil se s odstupem času František Ringo Čech Blesku. „Odvezli mě do nemocnice, byl jsem tam den a noc, potíže s řečí odezněly. Doktor mi pak řekl, že neví, co to přesně bylo, že to mohl být buď mozek, nebo srdce," dodal.

Umělec už jistou dobu narozeniny neslaví a na oslavy má jasný názor. „To už není oslava, to je tryzna. Jediné, co je na osmdesátce pozitivní, je to, že se toho člověk dožil. Nemám umělej kloub, udržím stolici – to jsou v osmdesáti letech úspěchy," řekl v pořadu Život ve hvězdách.

Nikdy se nerozvedl

Jestli mu v současné době dělá něco opravdu radost, tak to jsou vnoučata. „Myslím, že jsem pro ně velkým zdrojem zábavy, protože moji vnuci už všechno vědí lépe než já. Kdykoliv mám problém s internetem, tak jim volám,“ řekl. František Ringo Čech je známý svými kontroverzními názory a naposledy se pustil do podobně starých kolegů z branže, kteří si pořídili děti s výrazně mladšími partnerkami.

„To je jen strach ze smrti, oddalování stáří. Je teda fakt, že s malým dítětem ožiješ, ale to ožiješ i vedle vnuka. Na to si nemusíš pořizovat v sedmdesáti letech miminko. Je to nezodpovědnost. Ty děti zažijí své tatínky už jenom jako dědečky. Nepochopím to," řekl v rozhovoru pro Prima CNN News.

Umělec měl ve svém životě pouze jednu osudovou ženu, se kterou ale dlouhá léta nežije. Jedná se o bývalou baletku Magdu, se kterou má výše zmiňované dvě děti. „Celý život jsem ženatej. Akorát spolu nežijeme a máme každý svůj život. Jak říkával doktor Plzák, rozvádějí se jen amatéři. Manželství – to je ekonomická jednotka. Vždycky je dobré, když jsou na to dva. Lidé by se neměli rozvádět," prozradil.

Důchod mu stačí na tramvajenku

František Ringo Čech je už 15 let v důchodu, ale vyskakovat si příliš nemůže. Vyžít pouze z penze by dle svých slov nedokázal. „Naštěstí na něm nejsem závislej, jinak by to byl průser. Důchod vám možná stačí tak na tramvaj, ne na víc. Také jste si mohl všimnout, že stoupla prodejnost žrádla pro psy a kočky. Já jsem teda ještě nezačal, ale kolegové důchodci říkají, že to není tak špatný. Taková buvolí kostička prý k televizi vydrží déle než chipsy,“ nechal se slyšet.

Svůj postoj František Ringo Čech ke stáří vyjádřil jasně. „Říká se, že člověk je tak starej, jak se cítí, což je ale pěkná kravina. Můžete se cítit sebelíp, ale hůř vidíte, hůř slyšíte, ztrácíte trošku stabilitu, přestáváte si pamatovat… Takže se můžete klidně cítit na šestnáct, ale je vám to ho*no platný," podotkl.

Umělec se snaží udržovat se v kondici. Jeho velkou neřestí bylo kouření, kdy vykouřil i šedesát cigaret denně. „Třicet let jsem kouřil šedesát denně. V roce 1991, kdy jsem byl na výstavě v Paříži, se mi ale udělalo tak strašně zle, že jsem myslel, že umřu. Tam jsem s tím seknul a od té doby si už nezapálil," svěřil se.

