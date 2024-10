To, jak mluvíme a jak se vyjadřujeme, do jisté míry svědčí o výši našeho IQ. Podle odborníků ale existují fráze, kvůli kterým budeme znít méně inteligentně. Na ty je potřeba dát si pozor.

Co říkáme

Odborníci na mluvený projev se shodují, že nezáleží jen na tom, jak mluvíme, svou roli hrají také fráze, které naše řeč obsahuje. Dokonce existují fráze, vinou kterých budeme bohužel vypadal méně inteligentní, než ve skutečnosti jsme. Víte, jaké fráze to jsou?

1. "Jako, ehm..."

Neexistuje člověk, který by tyto fráze občas neřekl. Nic se však nesmí přehánět. Pokud jsou fráze „jako“ nebo „ehm“ ve vaší mluvě až příliš časté, rozhodně vám to dojem nezlepší.

2. „Nejsem génius, ale…“

Stejně tak bychom se měli zřít fráze „Nejsem génius, ale…“, která působí nejistým a váhavým dojmem.

3. "Doslova jsem zemřel..."

Máte rádi důvtip a dramatičnost? Pak ji vyplňte jinak, než s frází „Doslova jsem zemřel…“.Podle odborníků na mluvený projev může být právě tato fráze jakýmsi volání o přehnané pozornosti, na kterou posluchači nereagují dobře. Každý projev by měl být pravdivý a autentický.

4. „Upřímně, pravdivě…“

„Upřímně“, „pravdivě“ jsou slova, která bychom ze své mluvy měli vypustit. Mají totiž zdůraznit, že nelžeme, ale působí pravým opakem. Nadužívání těchto frází může způsobit, že vám lidé přestanou důvěřovat. Pozor na ně.

5. „Jen…“

Ačkoli se fráze „jen“ může zdát poměrně neškodná, ve skutečnosti může napáchat větší škodu, než si myslíte. Příkladem je spojení „Jsem jen student“ nebo „Je to jen nápad“, které vám ubírají na důležitosti.

Inteligentní lidé by tohle nikdy neřekli:

Zdroj: Youtube

6. „Nerad to říkám, ale…“

Ani tato fráze nepatří k nejlepším a rozhodně vám snižuje inteligenci. Frází „Nerad to říkám, ale…“ sdělujete lidem, že si nevěříte a pochybujete o svém sdělení.

7. "Bez urážky, ale..."

Tuto frázi vypusťte ze svého slovníku. Poukazuje na sdělení, které v konečném důsledku někoho urazí či pošpiní.

8. „Mohu se mýlit, ale…“

Tato fráze vás podle psychologie degraduje mezi méně inteligentní jedince. Důvodem je fakt, že působí nejistým dojmem. Vypusťte ji!

9. „Je to tak trochu…“

Ani tato fráze nepatří podle psychologie k nejlepším, co se inteligence týče. Je vyjádřením nejistoty a nerozhodnosti, a to nejen vaší, ale i vašeho tvrzení.

10. "Víte, co tím myslím?"

Poslední frází, která vám podle psychologie sníží inteligenci, je fráze „Víš, co myslím?“ Tu často používáme ve chvíli, kdy si nejsme jistí, zda to, co říkáme, dává ostatním smysl. Poukazuje však na to, že tomu sami možná nevěříme nebo nemáme zjištěná přesná fakta a díky tomu nejsme schopní vyjádřit své myšlenky.

Zdroje: geediting.com, www.inc.com, smallbusinessbonfire.com