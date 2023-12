Zazářil jako dětská hvězda dřív, než se jako Karlík toužil podívat do čokoládovny. Loni oslavil třicátiny a na kontě má pěknou řádku rolí včetně hlavních. Jako dítě si zahrál po boku skutečných hvězd, svého otce i bratra. Přesto koketoval s myšlenkou vydat se na zcela jinou dráhu.

S hvězdami po boku

Už jako dětský herec se objevil po boku slavných hvězd. Vedle Johnnyho Deppa, s nímž se dodnes kamarádí, hned dvakrát (Hledání země Nezemě, 2004; Karlík a továrna na čokoládu, 2005), v Dobrém ročníku (2006) to byl Russell Crowe (2006). S Miou Farrow si téhož roku zahrál ve filmu Arthur a Minimojové, kde ztvárnil hlavní postavu Arthura Montgomeryho. Setkal se v něm i s Madonnou, Robertem de Niro a Davidem Bowiem. Ještě před tím si ale v roce 2001 zahrál v minisérii se svým bratrem, a v jednom filmu s otcem. A jsme u rodiny.

Herec, o kterém je řeč, je Alfred Thomas Highmore. Pochází z Camden Townu v Londýně, kde se narodil na sv. Valentýna, tedy 14. února roku 1992. Jeho otec Edward byl oblíbený britský herec, který svou kariéru ukončil v roce 2002. No a matka Sue Latimer jako agentka vyhledávala herecké talenty. Je tak nasnadě, že by ho herectví tak nějak nemělo minout. Neminulo. Poprvé se objevil před kamerou v sedmi letech, nejdříve v menších seriálových roličkách. Na stříbrném plátně to pak byl film Dva bratři (1999).

Pak přicházely další a další role, nominace a ocenění za nejlepší herecký výkon v mužské vedlejší roli, největší talent či výkon mladšího herce.

close info Youtube zoom_in Freddie v roli doktora Shauna Murphyho

Pár zajímavostí

Alfred Highmore propůjčil svůj hlas i řadě animovaných postaviček ve filmech a videohrách. Nahrál i pár videoklipů. V roce 2018 založil produkční společnost Alfresco Pictures, která se zabývá scénáři pro TV seriály, poskytuje streamovací služby a podílí se na mezinárodních projektech zaměřených na podporu konverzace a sdílení a šíření „neznámých“ zkušeností. Dle jeho vlastních slov se chtěl zapojit do filmového průmyslu v širším měřítku, rozvíjet své vlastní nápady a projekty, jichž je autorem nebo v nich hraje, a tak přispět ke komunikativní otevřenosti. Je producentem od roku 2007 vysílaného seriálu Dobrý doktor, kde hraje hlavní roli doktora Shauna Murphyho.

Highmore je také velkým fanouškem fotbalu, jeho oblíbeným týmem je londýnský Arsenal F. C. Fotbal hrál za univerzitní fotbalový tým během studií na univerzitě Cambridge, kde studoval anglickou literaturu, španělštinu a francouzštinu. Kromě těchto jazyků se zvládá domluvit i arabštinou. Jeho oblíbenými předměty kromě jazyků byly matematika a tělocvik, exceloval ale i v latině biologii, fyzice, chemii…

Na letní škole v London School of Economics vystudoval finance a jako stážista pracoval v bance v Kuvajtu (2012), poté rok v advokátní kanceláři v Madridu. Tato práce ho zaujala natolik, že zvažoval, zda se nestát právníkem. V té době však zároveň hrál jednu z hlavních rolí v druhé řadě hororové dramatu Batesův hotel. Na váhách rozhodování možná i přispělo krásné přátelství s představitelkou druhé hlavní role Verou Farmingou, a tak zvítězilo herectví.

close info Profimedia zoom_in Tak vypadá Freddie dnes

Pohledný Highmore je zastáncem komunity LGBTQ a odpůrcem sociálních sítí, které odmítá sdílet navzdory tomu, že je jeho manželka Klarissa Munz, spolužačka z Cambridge, webovou designérkou.

Zdroje: en.wikipedia.org, www.csfd.cz, www.extra.cz, www.thefactsite.com, zivotvcesku.cz