Představte si svět, ve kterém nás stále svou přítomností překvapuje nespoutaný Freddie Mercury, legendární frontman kapely Queen. Dnes, ve věku 78 let, by nepochybně zůstal vzorem stylu, charisma a hudebního génia. Jak by asi vypadal?

„Svým nadčasovým šarmem a bezkonkurenčními pěveckými schopnostmi stále hypnotizuje publiku a dokazuje, že opravdové legendy nikdy nevyblednou.“ No nebyly by to parádní novinové titulky? Lákavý scénář „co kdyby“ bohužel ukončila smrt Mercuriho na AIDS v roce 1991.

Rockový bůh

Jeho čtyřoktávový hlasový rozsah, výstřední vystupování na jevišti a schopnost skládat prakticky jen hity stále inspirují generace hudebníků i fanoušků. Ale co kdyby Mercury překonal svou nemoc a přežil? „Často přemýšlím, co by Freddie dělal teď. Byl by přímo tam na pódiu, stále by posouval hranice, stále by tvořil hudbu, která lidi vzrušuje. To byla jeho podstata – vždy se pohybovat vpřed,“ řekl v jednom z rozhovorů Brian May, kytarista Queen a dlouholetý přítel Mercuryho.

Jako gentleman

Když se podíváte na tuhle fotku vytvořenou umělou inteligencí, můžete odhadnou, jak by zpěvák dnes vypadal. Představte si vznešeného gentlemana, oblečeného v ručně šitém obleku, který je zároveň klasický i avantgardní. Pryč jsou ty upnuté trikoty a nápadné bundy jeho mládí. Jeho kdysi tmavé kadeře elegantně ustoupily důstojným stříbrným vlasům, upraveným se stejnou pozorností k detailům, která charakterizovala jeho mladší léta.

Mercuryho tvář, ačkoli nese již nějaké ty vrásky, má stále ten rošťácký záblesk v očích – je připomínkou energického umělce, který kdysi pouhým gestem ovládal stadiony. Jeho ikonický knír, nyní bílý, zůstává charakteristickým rysem. Perfektně upravený a rozpoznatelný jako vždy.

Jeho ruce, zdobené vkusnými prsteny, stále mají sílu a zručnost, která kdysi s bezkonkurenční dovedností tančila po klavírních klávesách. Hedvábný šátek, uvázaný s ležérní elegancí, dodává jeho vzhledu nádech hravosti.

Show musí pokračovat

Kdyby dnes Mercury žil, je pravděpodobné, že by jeho kariéra zaznamenala fascinující obraty. Roger Taylor, bubeník Queen, spekuloval v roce 2019 v rozhovoru pro BBC: „Pravděpodobně by z kapely odešel a udělal nějaké šílené operní album. Vždy chtěl zkoušet nové věci.“

Přežití AIDS by také pravděpodobně proměnilo Mercuryho v mocného zastánce povědomí o nákaze HIV a podílel by se i na financování výzkumu. Už jen proto, jak trpěl ve svých posledních dnech. „Jeho poslední rok byl obzvláště těžký. Freddie měl hodně bolestí, ale nikdy si nestěžoval. Čelil tomu všemu s neuvěřitelnou důstojností,“ přiznala jeho celoživotní partnerka Mary Austin.

Pokračující odkaz

V reálném světě je Freddieho odkaz skvěle využitý zbývajícími členy Queen a nespočtem umělců, které inspiroval. „Jeho duch je velmi živý ve všem, co děláme. Ale ó, jak nádherné by to bylo mít ho zde, stále tvořícího, stále nás všechny tlačícího k tomu být lepší. Svět by byl jasnějším místem,“ shrnul své dojmy kytarista Brian May. Každopádně nelze než souhlasit i se slovy samotného zpěváka: „Nebudu rockovou hvězdou. Budu legendou.“

