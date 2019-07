Freddie Mercury (†45): Fakta, která si tvůrci Bohemian Rhapsody netroufli zmínit

S tím se musí člověk narodit. Freddie Mercury (†45) měl naprosto neuvěřitelný hlasový rozsah, nad nímž žasli i největší operní zpěváci. Kvůli unikátnímu hlasu si ale také dost vytrpěl.

Někteří lidé umějí dobře řídit, tak jsou řidiči, jiní umějí vařit, tak jsou kuchaři, a někteří jsou účetní a ti vědí, kolik mám peněz. To říkával zpěvák Freddie Mercury, který si užíval života plnými doušky.

Podivín s předkusem

Když 5. září 1946 přišel v Zanzibaru na svět jako Farrokh Bulsara, nikdo netušil, že z něj vyroste jeden z nejslavnějších zpěváků minulého století. Rodiče Jer a Bomi pocházeli z indické provincie Gudžarát. Otec pracoval pro Brity, pod jejichž správu tehdy Indie spadala. V rámci práce soudního úředníka pobýval také na ostrově Zanzibar u východního pobřeží Afriky, kde se mu narodil syn.

V sedmi letech začal Farrokh chodit na klavír a o rok později ho rodiče poslali zpět do Indie, kde nastoupil na internát nedaleko Bombaje. Ve 12 letech založil první kapelu a začal si říkat Freddie. Spolužáci později vzpomínali, jak je udivoval fenomenální hrou na klavír a také tím, že dokázal okamžitě zahrát všechny písně, které zaslechl v rádiu. Protože škola byla anglická, provozovaly se tam typické ostrovní sporty. Freddieho silnou stránkou byl box a také překvapivě stolní tenis, v němž dokonce vyhrál místní přebor.

Po škole se vrátil k rodičům na Zanzibar. V roce 1963 tam ale vypukla vlastenecká revoluce, takže rodina před krvavými nepokoji uprchla do Anglie. Freddieho prospěch se výrazně zhoršil. Podepsalo se na něm nové prostředí a také časté poznámky, které mu předhazovaly jeho exotický zjev. Působil jako podivín a neustále imitoval Jimiho Hendrixe.

Nakonec začal na univerzitě studovat design a grafiku. Umění totiž bylo po zpěvu jeho druhou vášní. Spolužáci ho popisovali jako velmi stydlivého a zakřiknutého hocha. Později se ale potvrdilo známé přísloví, že tichá voda břehy mele.

Kritika si smlsla

Po škole jako přistěhovalec dlouho nemohl zavadit o pořádnou práci. Prodával v second handu a pracoval na letišti. Ve volných chvílích se snažil zformovat kapelu, která by vyhovovala jeho hudebnímu stylu. Bez úspěchu vystřídal několik uskupení, až se v roce 1969 setkal s kytaristou Brianem Mayem a bubeníkem Rogerem Taylorem, kteří pro kapelu Smile (Úsměv) hledali zpěváka. Freddie se hned chopil iniciativy, zamítl návrh, že by se skupina přejmenovala na Grand Dance, a přišel se jménem Queen. Šlo o provokativní název, neboť v překladu znamená nejen královna, ale také homosexuál nebo transvestita. A aby změn nebylo málo, z Bulsary se po vzoru mytologického božího posla stal Mercury.

V roce 1973 vydali první album, ale kritika ho ztrhala a rádia odmítla písně hrát. Ještě téhož roku spatřila světlo světa další deska, která se už dostala na páté místo britského žebříčku. Hvězda skupiny raketově stoupala a stal se z ní celosvětový fenomén. Diváky uchvátily nejen melodie a Freddieho hlas, ale také provokativní videoklipy a extravagantní převleky, paruky, líčení nebo černě nalakované nehty. Stejně tak se spekulovalo o jeho bujarém sexuálním životě a nevyhraněné orientaci. „Ano, spím s muži, spím se ženami a spím se svou kočkou. Ale co to má dělat s hudbou?" říkával.

Životní láska

Přestože je považovaný za homosexuála, měla v jeho životě výsadní postavení žena jménem Mary Austin (*1952). Potkali se počátkem 70. let díky Brianu Mayovi a několik let spolu žili. I poté, co v sobě Freddie definitivně odbrzdil veškeré sexuální pudy, zůstal mezi nimi podivuhodně blízký vztah. „Všichni mí milenci se mě ptali, proč u mě nejsou na prvním místě. Nikdo z nich ale nemůže nahradit Mary. Je to má nejbližší kamarádka, můj nejbližší člověk. Navždy," tvrdil Freddie v jednom rozhovoru. Velmi intimní pouto mezi nimi zůstalo i poté, co se Mary vdala a založila rodinu. Zpěvák se stal kmotrem jejího syna a složil o ní několik písní.

V 80. letech Freddie radikálně změnil image, nosil kratší vlasy, nechal si narůst knírek. Výrazný předkus, kvůli němuž se celý život trápil, mu ale zůstal. Blízcí mu radili, aby podstoupil plastickou operaci, on to však odmítal. Bál se, že by se mu změnil hlas, který považoval za dar od boha.

Utajený hrob

Dlouhou dobu tajil, že má AIDS. Řadu let o nemoci nevěděli ani kolegové z kapely. „Potřebuji jejich muzikantské kvality víc než soucit," říkal Freddie. Dodnes není jasné, kdy přesně se smrtelnou nemocí nakazil, ale už v roce 1986 začal omezovat vystoupení na veřejnosti.

Od roku 1985 se po jeho boku objevoval nový přítel, kadeřník Jim Hutton. S Freddiem vydržel až do jeho smutného konce. Obětavě ho ošetřoval a pečoval o něj, když ho plíživá nemoc z vitálního šoumena měnila v lidskou trosku. Nakonec mu 24. listopadu roku 1991 Freddie zemřel v náručí.

Možná i proto ho nepříjemně zaskočilo, když se dozvěděl, že zpěvák v závěti myslel spíše na Mary než na něj. Odkázal jí veškerá autorská práva a také svůj dům v Kensingtonu, kam se později nastěhovala. Hutton dostal „jen" půl milionu liber stejně jako Freddieho kuchař a osobní asistent.

Pohřeb se nesl v ryze soukromém duchu a přístup na něj mělo jen několik desítek lidí. Zajímavé je, že se dodnes neví, kde je Freddie pochován. Podle všeho bylo jeho tělo zpopelněno a urnu dostala do péče Mary, která ji měla uložit neznámo kam. Několikrát se nechala slyšet, že tak skutečně učinila. Všeobecně se však má za to, že popel rozptýlila na Freddieho přání ve švýcarském Montreux na břehu Ženevského jezera.

Co ještě nevíte

*Měl o sedm let mladší sestru Kashmiru.

*Patřil mezi velké milovníky a sběratele japonského umění.

*Napsal 10 ze 17 největších hitů Queen.

*Počátkem 80. let prožil románek s rakouskou herečkou Barbarou Valentin (1940–2002).

*V letech 1981-83 nazpíval několik písní s Michaelem Jacksonem, ale žádná se nedočkala oficiálního vydání.

*Poslední živé vystoupení Freddieho se skupinou Queen se konalo v roce 1986. Do parku v Hertfordshire přišlo více než 300 tisíc lidí.

*Natočil i řadu sólových písní, nejslavnější je duet Barcelona s operní pěvkyní v Montserrat Caballé. Píseň vznikla už v roce 1987 jako hymna pro olympiádu v Barceloně v roce 1992.

*Ke své nemoci se veřejně přiznal pouhý den před smrtí.

*Bezprostřední příčinou jeho skonu byl zápal plic.

*Freddieho přítel Jim Hutton byl rovněž HIV pozitivní. Zjistil to v roce 1990. Zemřel ale až o dvacet let později na rakovinu ve věku 60 let.