Nejzvrhlejší panovník středověku: Fridrich a jeho pseudovědecké pokusy na dětech

Portrét Fridricha II.

Foto: Neznámý /Creative commons, volné dílo

Je k nevíře, že šílený panovník, kterého mnozí obdivovali, už ve 13. století učinil experiment, kterým chtěl zjistit, jak by děti mluvily, když by na ně nebylo mluveno lidskou řečí. Fridrich II. řečený též Veliký, velmi vážený císař Svaté říše římské, se domníval, že budou mluvit latinsky, hebrejsky, řecky anebo arabsky. Pod jeho rukama se tak ale zrodily spíše divé děti, poznamenané navždy jeho vědychtivým šíleným mozkem. A to nebyl jeho jediný šílený pokus!