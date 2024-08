Externí autor 5. 8. 2024 clock 4 minuty gallery video

Gabriela Al Dhábba známá více jako Gába Al Dhábba skončila na třetím místě populární pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar v roce 2005. Byla nejúspěšnější dámou té řady, před ní na druhé příčce skončil Petr Bende a jako vítěze si diváci zvolili Vlastu Horvátha. Co dělá charismatická zpěvačka dnes?

Česká zpěvačka jemenského původu se narodila 15. dubna 1985. Kvůli vážné nemoci musela bohužel přerušit studium už na gymnáziu, práci si poté našla v jednom pražském baru jako servírka.

Nicméně už odmala ji bavilo zpívat, v Lucerna Music Baru tedy vystupovala jako vokalistka se skupinami Citron a Queen Revival. Jejího neuvěřitelného hlasového rozsahu bylo ovšem pro skupinové vystoupení škoda, a tak vystupovala také jako sólistka s plesovou kapelou.

Po Anetě chtěli být slavní všichni

Přišel rok 2005 a s ním i druhá řada oblíbené talentové soutěže tehdy ještě s názvem Česko hledá SuperStar. Po veleúspěšném prvním ročníku, kdy Aneta Langerová naprosto s přehledem odstavila svou soupeřku ve finále Šárku Vaňkovou, byla tato soutěž velkým lákadlem pro všechny nadané zpěváky a zpěvačky. Brány do světa showbyznysu se daly otevřít mnohem snadněji než kdysi. Stačilo jen pořádně vzít za kliku.

Talentovaná Gába se probojovala až do finálové trojice, kde skončila spolu s Petrem Bende a Vlastou Horváthem, který nakonec celou soutěž vyhrál. Třetí místo není pro umělkyni žádnou ostudou, konečně byla nejúspěšnější dívkou celé druhé řady.

A jak na celou soutěž sympatická umělkyně vzpomíná po letech? „SuperStar je několikaměsíční extrémní příval nových aktivit a povinností. Prožíváš celou paletu emocí: od dojetí z fanouškovské podpory přes zmatenost z přehnané veřejné hysterie,” prozradila v rozhovoru pro web iDnes.cz.

Pokračuje s tím, že pro ni bylo těžké vyrovnat se s hnusnými útoky škodolibců, smutkem ze lží a člověk si musel také zvyknout na to, že ho stále s někým srovnávali nebo ho k někomu přirovnávali. „Všechno jsem to zpracovávala a v první řadě se soustředila na to, abych se z toho nepos*ala,” vypráví Al Dhábba.

Sexuální harašení a sexy pohledy na pokoji

Gába také popsala, co se dělo v zákulisí, jak soutěž vnímali její kolegové, se kterými se o titul druhé české SuperStar tehdy utkala. „Je to obrovský tlak. Ten propadl sexuálnímu harašení, ten pařil nonstop, ten vstával o dvě hodiny dřív před produkčním srazem, aby nakoupil noviny a zjistil, jestli a co se o něm píše, další se snažil zavděčit všem, čímž ztratil svou vlastní osobnost, jiní si nacvičovali úsměvy, děkovačky a sexy pohledy na pokoji,” líčí různé přístupy k nabývající slávě do té doby zcela obyčejných lidí.

Všechen ten humbuk okolo celé show ale nebyl nic pro ni. A problémy se stresem měla ještě rok po soutěži, kdy jí stačilo zaslechnout někde znělku SuperStar a okamžitě nastalo déja-vu. Z toho důvodu pak ani další ročník nesledovala.

Máma na plný úvazek

Zahodit takovou obrovskou příležitost za hlavu se jí ale také nechtělo, konečně měla příležitost zpívat to, co chtěla ona sama. Vlastní muzika, autorské texty, podpora jak ze strany producenta, tak vydavatelství. Nicméně čelila i jiné zásadní otázce. Chce se muzikou doopravdy živit?

„Pakliže ano, budu muset jít třeba do muzikálu? Měla jsem jasno, že do muzikálu nechci. Protože pak bych musela akceptovat ústupky, musím tohle, tohle a tohle... A to mi nejde,” vysvětluje svůj přístup Gába, která se poté vrhla na práci v produkci. Své účasti v SuperStar ale dodnes nelituje.

Zdroj: Youtube

Dosud má na svém kontě jedno sólové album s názvem Contra Factum, které vydala v roce 2006. Znát od ní můžete například singly Bárka nebo Pandořina skříňka. Veřejnému dění a sociálním sítím se ale tato dáma vyhýbá. Ostatně ji nejspíše dostatečně zaměstnávají její dvě dcerky Maya, která se narodila v roce 2017 a mladší Laura.

Zdroje: cs.wikipedia.org, idnes.cz