Gába al Dhábba, původním jménem Gabriela Al Dhábba, vstoupila do povědomí veřejnosti v roce 2005, kdy se umístila na třetím místě v soutěži Česko hledá SuperStar. Charismatická punk-rocková zpěvačka se stala nejúspěšnější ženou druhého ročníku soutěže. Pak ale, jak sama říká, vyšuměla. Co dělá dnes?

Gába získala v Superstar sedmdesát tisíc hlasů, srdce několika desítek tisíc diváků a prožila několik měsíců v samém epicentru fanouškovského šílenství, kdy se profilovala jako punk-rocková zpěvačka. Na dobu slávy v SuperStar Gába vzpomíná jako na období extrémních emocí a nových výzev. „Prožíváš celou paletu emocí: od dojetí z fanouškovské podpory přes zmatenost z přehnané veřejné hysterie po smutek ze lží a hnusných útoků škodolibců, stresů, nevšedních situací, setkání s českými 'VIP'... Všechno jsem to zpracovávala,“ říká Gába o této intenzivní zkušenosti.

Ale co dělá dnes?

close info PETR NOVOTNÝ / CNC / Profimedia zoom_in Gába v roce 2007

Hudbu dělala jen chvíli

Po SuperStar se Gába věnovala hudbě a vydala své první album s názvem Contra Factum. Avšak její cesta se dále rozvíjela i mimo hudební sféru. „Pak přišlo životní dilema: chci se muzikou živit? Pakliže ano, budu muset jít třeba do muzikálu? Měla jsem jasno, že do muzikálu nechci. Protože pak bych musela akceptovat ústupky, musím tohle, tohle a tohle... A to mi nejde,“ vysvětluje Gába své rozhodnutí. Jak je tedy vidět, nakonec se profesionální dráhy zpěvačky vzdala…

Dnes se Gába věnuje občanskému povolání v produkci a propagaci. Přestože někteří mohli tvrdit, že "vyšuměla," Gába se necítí tak úplně opuštěná slávou SuperStar. Jak sama říká, nikdy účasti nelitovala.

Zákulisní pohled do soutěže

Ačkoliv první a druzí finalisté SuperStar zažili divoké ataky fanoušků a bláznivé autogramiády, Gába to vnímala jako projev opravdové fanouškovské podpory. „Nikdy jsem nebyla vášnivou sběratelkou podpisů ani ničeho jiného, takže jsem to moc nechápala. Ale považovala jsem je za jeden z hlavních projevů opravdové a upřímné fanouškovské podpory.“

close info facebook G. al Dháby - public domain zoom_in Gába před třemi lety po porodu druhé dcery

Tlak, který v soutěži zažila, si uvědomuje a nezapomněla na něj. Poměrně vtipně v jednom z rozhovorů okomentovala, jak se s náporem vyrovnávali její kamarádi. „Je to obrovský tlak. Ten propadl sexuálnímu harašení, ten pařil nonstop, ten vstával o dvě hodiny dřív před produkčním srazem, aby nakoupil noviny a zjistil, jestli a co se o něm píše... Prostě někdo to prožíval, jiní si to užívali.“

Dnes je však Gába hlavně maminka dvou dcer, které dostaly jména Maya a Laura. Stala se tak živým příkladem toho, jak může život po hudební soutěži nabrat nový směr. Její příběh je plný odvahy, radosti i výzev, které ukazují, že cesta k osobnímu štěstí a naplnění může vést i mimo pódium SuperStar.

