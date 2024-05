Externí autor 3. 5. 2024 clock 4 minuty gallery video

Seriál Kamarádi spatřil světlo světa v roce 1969. Jednalo se o vůbec první dětský seriál. U diváků si ihned získal sympatie a nastartoval kariéru mnoha herců, jako například Marka Ebena, který exceloval v roli Válečka. Poznáte ale, kdo si také v seriálu zahrál a je na úvodní fotografii?

Herečka, jejíž tvář okouzlila nejednoho chlapce, se ke své nejslavnější roli dostala náhodou. Její kamarád a spolužák Ota měl tatínka taxikáře, který také pracoval pro Krátký film a jeho cesty vedly často na barrandovský kopec. Jednoho dne přišel Ota s tím, že chce jít na konkurz právě do výše zmíněného seriálu, ale samotný se tam jít bojí.

Dívenka o tuto zkušenost vůbec nestála, ale nakonec ji přemluvil, protože jí slíbil, že je tam jeho tatínek odveze právě taxi vozem. A to bylo pro děvče velké dobrodružství. „Do té doby jsem taxíkem nikdy nejela, navíc do Prahy, tak jsem souhlasila. Na tom konkurzu byla moc příjemná atmosféra, ale čekaly tam tehdy zástupy dětí s rodiči,” řekla dnes již šestašedesátiletá herečka v rozhovoru pro web lifee.cz.

O roli nestála, ale dostala ji, kamarád se s ní přestal bavit

Ona a kamarád Ota na konkurzu nikoho neměli, čekali až je pozvou úplně sami. Za úkol poté dostali sehrát scénku, kterou jim dali a dívenka pak měla ještě zazpívat.

„Vybrala jsem si písničku od Suchého. Myslím, že to bylo Na obloze tetelí se mráčky a všichni začali zpívat se mnou. Asi díky tomu, že jsem neusilovala o žádnou roli, tak jsem se dostala do dalšího kola,“ pokračuje ve vyprávění herečka, která ani nedoufala, že by si ji nakonec mohli vybrat, protože na kamerových zkouškách byla nachlazená a měla nos jako bambuli. Vše ale bylo přesně naopak a dívenku do jedné z rolí obsadili.

A co čert bohužel nechtěl, jejího kamaráda Otu, který narozdíl od ní o roli v seriálu skutečně stál, nevzali. Prý se kvůli tomu přestali kamarádit a dodnes nejsou v kontaktu.

Když byla malá, jejím snem bylo se stát spisovatelkou. Vzor měla ve svém starším bratrovi, který vystudoval žurnalistiku, a tak se v jeho stopách vydala. Dokonce už jako dítě napsala několik detektivek a scénářů k večerníčkům, ale jak sama říká, nikdy neměla dost trpělivosti, aby věci dotáhla do konce.

Ačkoliv netoužila být herečkou a ani slavná, obě tyto věci jí nakonec do života přišly. Lidé ji poznávali na ulici a spolužáci jí záviděli, že díky natáčení nemusí chodit do školy. A samozřejmě nechyběly ani milostné dopisy od ctitelů.

„Po tom prvním vysílání mi přišla z televize krabice plná dopisů. Snažila jsem se na všechny odpovědět, ale nebylo to v mých silách. Zaujal mě dopis jednoho kluka z dětského domova, tomu jsem vždycky odepisovala a takhle jsme si psali delší dobu, možná pět let,” ale vzápětí dodává, že se jednalo třeba o jeden dopis ročně.

Peníze za natáčení jí rozfofrovali bratři

Její první honorář byl celých 3 800 korun, což je v dnešním měřítku směšná částka, tehdy to bylo ale hotové jmění a kór pro malou holčičku. I z toho důvodu si jej chtěla ponechat a neutratit ho. To by ale nesměla mít starší bratry, kteří si od ní neustále půjčovali, a pak peníze zapomínali vracet. Do rukou to tedy vzala jejich maminka a dívence peníze schovala. Svým druhým honorářem pak rodičům přispěla na koupi chalupy. Ti jí to ale vrátili jako svatební dar.

I přesto, že jí natáčení bavilo, u něj nezůstala. Namísto toho po dokončení studií a pádu komunistického režimu založili s kamarády soukromou reklamní agenturu. Je také pyšnou maminkou, má dva syny, kteří mají umělecké vlohy. Jeden z nich je vystudovaný sochař, druhý psycholog, ale oba dva hrají v hudebním uskupení s názvem Vložte kočku.

„Kapele se daří, mají za sebou velké úspěchy. Dostali Anděla za elektronické album, Vinylu za album roku a pravidelně vystupují třeba na Colours of Ostrava. Dělali také hudbu k celovečernímu filmu Domestik od Adama Sedláka nebo k filmu Kvarteto od Miroslava Krobota,” vyjmenovává úspěchy svých dvou ratolestí hvězda seriálu Kamarádi. Jistě vám neuniklo, že řeč byla o Lence Kaplanové.

