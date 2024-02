close info Profimedia

Jasmína Maurerová 16. 2. 2024

Je to už přes 10 let, co Gabriela Gunčíková naprosto uhranula všechny televizní diváky. V roce 2011 nikdo nepochyboval o jejím vítězství v Československé SuperStar, nicméně talentovaná zpěvačka skončila nakonec druhá. To jí ale nezabránilo v tom si plnit své sny, což dělá dodnes.

Po Gabriele Gunčíkové se jako by slehla zem. Své soukromí si bedlivě střeží, nicméně se podařilo zjistit, že v současné době by s přítelem měla pobývat ve Spojeném království v hlavním městě Londýně. Podle jejích instagramových příspěvku je tam spokojená a s krásným bytem se dokonce pochlubila i svým sledujícím. Než zakotvila v Londýně, nějakou dobu předtím pobývala v USA. Tam se vydala na osobní pozvání hlasového lektora Kena Tamplina, se kterým se pak i spřátelila. Dokonce pak byla i tváří jeho školy zpěvu. To byl ten malý plamínek, který zažehl její americké dobrodružství. S kapelou Trans – Siberian Orchestra v roce 2016 odkoncertovala turné po západním pobřeží USA. V tom samém roce se jí podařil historický okamžik. Jako první Češka se probojovala do finále legendární soutěže Eurovision Song Contest. Ačkoliv ji nevyhrála, i tak dosáhla neuvěřitelného, co se mnohým před ní nepovedlo. V soutěži se snažili uspět interpreti jako Tereza Kerndlová, skupina Kabát nebo Radek Banga. Tom Cruise a scientologická církev Její americká pouť ale ještě neměla skončit, minimálně v médiích ne. Začaly totiž kolovat zvěsti o tom, že Gábina randí se slavným hollywoodským hercem Tomem Cruisem. Do oběhu se dokonce dostaly fotky, kde jsou na jedné akci zachyceni spolu. Nicméně Gábinino vyjádření hovoří za vše: „Nechodím s ním, škoda. Mluvila jsem s ním tak 10 minut. Bavili jsme se o Praze, protože tu točil Mission: Impossible. Je to velice příjemný člověk a strašně fajn chlap. Řekl mi, že mám super talent, to mi zalichotilo,“ prozradila zpěvačka pro CNN Prima News. Herec Tom Cruise je známý pro své sympatie ke scientologické církvi, a právě na této akci se tihle dva potkali. „Mám za sebou odzpívaný úžasný charitativní koncert v Anglii, kde jsem se střetla s velmi výjimečným hercem a výborně jsme si popovídali. Super člověk,“ napsala tehdy Gunčíková k fotce se slavným hercem na svůj Facebook. Z malého městečka Kroměříže to tahle šikovná a sympatická mladá dáma dotáhla hodně daleko a zajisté zde její cesta ještě nekončí. Její nepopiratelný talent dokazují její ocenění a nabídky, které dostává už od dob, kdy byla v SuperStar. Hned po soutěži získala Zlatého slavíka za Objev roku, vydala album Dvojí tvář a pravidelně vystupovala v muzikálu Kleopatra. Následovalo další album s názvem Celkem jiná a posléze si ji vyžádal samotný Mistr, pan Karel Gott, kterému hostovala na turné. Spolu pak dokonce nazpívali i písničku Nic nás nezastaví. Ivana Gottová jí udělala žárlivý výstup To, že je Gábina krásná dívka oplývající talentem musí vidět a slyšet i slepý a hluchý. Není tedy divu, že když měla Gábina s Gottem vystoupení v Českých Budějovicích, ztropila tam jeho manželka Ivana prý pořádnou scénu. „Ivana se po koncertu rozjela, vlítla do zákulisí a Gábině začala vyčítat, že by si taky mohla vzít boty na menším podpatku, aby vedle ní Karel nevypadal jako uťáplý mužíček. Strašně ji seřvala,“ prohlásil tehdy pro deník Aha jeden z přímých svědků události. „Já jsem přišla na pódium a Karel si z toho udělal srandu, že jsem přišla na vysokých podpatkách. Dala jsem mu pusu, on se usmál, stoupl si na špičky a řekl – to si na vás budu muset vzít příště žebřík! Smál se, bylo to úplně v pohodě...,“ dodala zase své vysvětlení tehdejšího incidentu samotná Gunčíková. Mistr chtěl mít zřejmě doma klid, tudíž celou situaci okomentoval slovy, že Ivanka na nikoho nekřičela, protože ví, že jsou s Gábinou jen kolegové, a tudíž nemá důvod žárlit. Zdroje: cnn.iprima.cz, blesk.cz, ahaonline.cz Související články close Celebrity Kontroverzní lásky Toma Cruise: Cher, Penelopé Cruz nebo Shakira gallery 3 close Celebrity Ben Cristovao za Eurovizi sklízí kritiku: Nepřipravenost za sedm milionů korun gallery 4

