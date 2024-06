Externí autor 19. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Je tomu už více jak deset let, co se díky další řadě talentové soutěže SuperStar zrodila nová hvězda. Jmenuje se Gabriela Gunčíková a fanoušky si získala především svým sexy rockerským hlasem. Dnes o ní ovšem není v českých luzích a hájích ani vidu, ani slechu. Kam se někdejší star poděla?

Gabriela Gunčíková skončila v roce 2011 na druhém místě, ovšem fanouškovskou základnu měla už tehdy velmi výraznou. To, že je to dívka s nesmírným talentem se potvrdilo i později, když v divácké anketě získala Zlatého slavíka za Objev roku. Na svém kontě má také několik sólových alb, stejně, jako účast v mnoha úspěšných muzikálech.

Pak ale jako by se po krásné blondýnce s neuvěřitelným hlasem slehla zem. Mnozí by se mohli domnívat, že Gábina s pěveckou kariérou sekla, nicméně opak je pravdou. Rozhodla se vydat “na zkušenou” za “velkou louži” a dobýt Ameriku. A do jisté míry se jí to podařilo.

V Americe nastoupila na Ken Tamplin Vocal Academy, za kterou nestojí nikdo jiný než Ken Tamplin, americký vokální trenér, YouTuber a bývalý křesťanský rockový umělec. Ačkoliv první hodiny probíhaly online přes Skype, netrvalo dlouho a Gábina už seděla v letadle a mířila si to přímo na místo. Nakonec se z nich stali dobří přátelé a dnes je talentovaná pěvkyně dokonce jednou z tváří jeho akademie.

Eurovize, Hollywood a Londýn

S touto zkušeností a také díky své tvrdé práci na sebezdokonalování se jí podařilo se dostat do kapely Trans-Siberian Orchestra, se kterou absolvovala turné po celém západním pobřeží USA. Byl to ten samý rok, tedy 2016, kdy se po nějaké době připomněla také českým fanouškům. Českou republiku totiž reprezentovala na populární pěvecké soutěži Eurovize, která se ten rok konala ve švédském Stockholmu.

Možná se jí návštěvou švédského hlavního města přeci jenom po starém kontinentu zastesklo, a tak se rozhodla vrátit. Její kroky nicméně nesměřovaly do Čech, zakotvila v Londýně. Nicméně podle jejích posledních postů na Instagramu, kde udává místo polohy Los Angeles, to vypadá, že se buď rozhodla "vrátit" do Ameriky, a nebo má za lubem nějaký nový projekt.

Gabriela má spoustu známostí, potkává se s nejrůznějšími hvězdami světového formátu, čehož ostatně můžeme být svědky právě na jejím Instagramu. Pochlubila se například společnou fotografií s jedním ze členů slavné kapely Iron Maiden.

Románek s Tomem Cruisem?

Před časem také v médiích kolovaly zvěsti, že měla “něco” mít s hollywoodským hercem Tomem Cruisem. Ačkoliv by si to zajisté Gábina přála, protože Cruise je zkrátka fešák, kterého nepotkáte každý den na ulici, s úsměvem celou věc popřela.

„Nechodím s ním, škoda. Mluvila jsem s ním tak 10 minut. Bavili jsme se o Praze, protože tu točil Mission: Impossible. Je to velice příjemný člověk a strašně fajn chlap. Řekl mi, že mám super talent, to mi zalichotilo,“ uvedla krásná zpěvačka ve vyjádření pro web CNN Prima News.

Vypadá to, že se Gunčíkové v zahraničí daří i líbí a je tam spokojená. Návrat velkého talentu tedy nejspíš v nejbližších letech očekávat nemůžeme, a tak nezbývá jen takto na dálku Gábině popřát mnoho úspěchů v její kariéře.

Zdroje: topky.sk, kafe.cz, cnn.iprima.cz