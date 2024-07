Na pohled křehká plavovláska byla velmi živá. Známe ji z nespočtu divadelních her a především televizních inscenací, seriálů i z filmu. Její hlas zněl z rozhlasu, uplatnila ho i v dabingu. V červenci by mohla oslavit 85. narozeniny, její život ale, prý poměrně nečekaně, před šesti lety vyhasnul.

Milovaná v Čechách, milovaná na Slovensku

Půvabnou blondýnku milovali diváci u nás, ale také na Slovensku, kde se v Novém Meste nad Váhom dne 27. července 1939 narodila. Za svou činnost týkající se česko-slovenské vzájemnosti a přibližování literatury získala Medaili Karla Čapka (1994), o dva roky později ji naši slovenští sousedé udělili Cenu Karla Čapka.

Mluvíme-li o oceněních, je namístě připomenout, že za své dlouhodobé působení v oblasti umělecké recitace, přednesu a za hudebně-literární pořady na jevišti, z nichž si mnohé sama připravila, získala ocenění Křišťálová růže na Poděbradských dnech poezie (1995).

U jejího hlasu ještě zůstaneme. Za své rozhlasové role v dramatizaci literárních děl, rolí v pohádkách i recitaci poezie obdržela cenu Prix Bohemia. Za dabing Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství. Jejím hlasem k nám promlouvaly postavy, které ztvárnily hvězdy stříbrného plátna jako Marylin Monroe, Catherine Deneuve či Elizabeth Taylor.

Velkou láskou na podia

Na studium brněnské JAMU ji zavedlo rodinné zázemí. Její maminka se slovensko-maďarskými kořeny byla učitelka a herečku z titulky vedla od malička k četbě, recitaci a zpěvu lidových písniček. Tatínka herečky, svého manžela poznala za svých studentských let, když působil jako profesor literatury a filozofie na Slovensku.

Za války po vyhlášení Slovenského štátu se rodina přestěhovala do Brna, kde herečka vyrůstala. Největší školou uměleckého přednesu pro ni bylo předčítání a recitace na přednáškách svého tatínka o literárních velikánech v Osvětové besedě, kterými si přivydělával tehdy už „jen“ jako učitel dílen obecné školy. Kvůli svému katolickému vyznání a zatčení bratra – kněze v pohnutých porevolučních letech, totiž nesměl učit na vysokých školách. Pod pseudonymem Jaroslav Verian ale psal básně. Po něm zdědila herečka lásku k literatuře a českému jazyku, talent k psaní básní a textů, které ji dovedly ke studiu herectví.

Herecké nápovědy

Po ukončení brněnské akademie hrála půvabná herečka dvě sezony v Ostravě, poté zakotvila v Divadle na Vinohradech. Na domácí scéně i jevištích hostitelských divadel ztvárnila bezpočet krásných postav významných domácích i zahraničních autorů divadelních her. Za titulní roli v Ibsenově Noře obdržela divadelní Cenu Jaroslava Průchy.

Možná vás „indicie“ z jejího života zatím k její totožnosti nepřivedly, ale zcela určitě nebudete váhat, když si připomeneme její známé televizní role – a zabrousíme do seriálů. Na konci 60. let ztvárnila Elišku „Lízu“ Tolarovou v dramatickém historickém seriálu Sňatky z rozumu, na počátku let 70. pak Betty Butteau v dramatické adaptaci Aloise Jiráska L. V. Věk. Nezapomenutelná je jako „puťka“ Anička, manželka sukničkáře, řidiče autobusu Čiháka (Vladimír Menšík) v úspěšném a velmi oblíbeném seriálu Chalupáři. Přidáme ještě neurotickou učitelku Hajskou z My všichni školou povinní.

Teď už jistě jméno herečky znáte. Je to Gabriela Vránová. Ke konci života se prala s rakovinou tlustého střeva. Poté, co jí byl vyoperován nádor, věřila, že se z toho dostane, že se uzdraví. Krátce před svým úmrtím byla hospitalizována kvůli vyšetření ledvin, které jí v souvislosti s nemocí začaly selhávat. Dle její sestry Miriam a blízkých byla vcelku v pohodě a těšila se domů. Den před propuštěním z nemocnice však v brzkých ranních hodinách dne 16. června 2018 nečekaně zemřela.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Gabriela Vránová jak ji známe, zde na obrázku z konce 90. let

S jednou z našich legend se rozloučila rodina a herečtí kolegové v Divadle na Vinohradech, kde se na její počest zvedla opona, po zádušní mši v kostele sv. Ludmily byly její ostatky uloženy na Vinohradském hřbitově.

Zdroje: www.blesk.cz, www.blesk.cz/clanek, www.krajskelisty.cz, www.csfd.cz