Gabriela Vránová, proslulá svou nadčasovou krásou a všestranným hereckým uměním, je i po smrti stále uznávanou osobností českého filmu. Její půvab a elegance spolu s talentem z ní učinily milovanou ikonu stříbrného plátna. Věděli jste ale, že si ji německý časopis v 60. Letech vybral na titulku?

Gabriela Vránová byla známá nejen díky svým rolím, ale také díky své osobité vyrovnanosti a šarmu, které si udržovala po celou svou kariéru i život a jimiž si podmanila diváky i kritiky.

Měla se stát učitelkou

Dětské touhy Vránové byly různorodé; pod vlivem rodičů pedagogů a otcových básnických sklonů zpočátku snila o tom, že se stane učitelkou. Byla obklopena literaturou a přírodou, a tak v sobě od mládí pěstovala tvůrčího ducha, ačkoli měla různé sny, včetně spisovatelského, kterému se věnovala souběžně s hereckou kariérou.

K herectví se rozhodla poté, co objevila Janáčkovu akademii múzických umění, což ji přivedlo na cestu, na níž mohla prostřednictvím dramatického umění spojit své zájmy o psaní, hudbu a poezii.

„Chtěla jsem být paní učitelkou. Líbilo se mi, když maminka přišla ze školy a opravovala písemky. Vždycky jsem chtěla dělat něco hrozně krásného. Třeba létat. Že by to ale bylo něco konkrétního, jako když chtějí kluci dělat popeláře nebo autobusáka, to tedy ne. Hlavou se mi honí asi jen ta paní učitelka. Také jsem chtěla psát. A psala jsem a píšu, takže to se mi splnilo,“ říkala Vránová.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Gabriela Vránová byla velmi pohledná herečka

I přes nedostatek zjevné podpory ze strany rodiny jí nebránila v jejích ambicích, které ji nakonec dovedly k významným příležitostem v televizi a filmu.

Při vzpomínkách na své začátky Vránová připomněla zásadní zážitky, které formovaly její kariéru, od prvních televizních rolí až po velké filmové průlomy. Její cesta hereckým světem byla poznamenána směsicí talentu, vášně a trochu náhody, když procházela různými rolemi, a nakonec si našla své místo v televizi, přičemž nikdy neopustila svou lásku k divadlu.

Role, na které se nezapomíná

Gabriela Vránová, narozená 27. července 1939 v Novém Městě nad Váhom, se proslavila svou všestranností a hloubkou hereckého projevu na filmovém plátně i divadelních prknech.

Přestože se narodila na Slovensku, dětství prožila v Brně, kde i vystudovala JAMU.

Zazářila ve spektru rolí, v nichž prokázala svůj rozsah a oddanost svému řemeslu během své dlouholeté kariéry.

Jejím domovským divadlem bylo Divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1959 až do roku 2012. Její filmografie zahrnuje pozoruhodné výkony ve filmech Poklad byzantského kupce a Hop - a je tu lidoop, vedle působivých vystoupení v televizních seriálech Sňatky z rozumu, F. L. Věk nebo nezapomenutelní Chalupáři. V seriálu Chalupáři slavně ztvárnila Aničku Čihákovou, která se z domácí puťky proměnila v sebevědomou krásku a ukázala svou hereckou všestrannost.

Stejně tak působivá byla i její role neurotické učitelky Hajské v seriálu My všichni školou povinní.

Podívejte se na poslední rozhovor s touto skvostnou herečkou:

Zdroj: Youtube

Nejen Vinohrady

Jevištní kariéra Vránové se vyznačovala významnými rolemi, v nichž se projevila její schopnost vtisknout postavám autenticitu a citovou hloubku. Byla výraznou osobností nejen Vinohradského divadla, kde byly její výkony oceňovány pro svou intenzitu a vybroušené ztvárnění. Její oddanost divadlu byla hluboká, ztělesnila širokou škálu postav, které vypovídaly o její herecké všestrannosti.

Na titulce německého magazínu

Ostatně, málokdo ví, že si Gabrielu Vránovou nejen pro její krásu vybral i německý magazín na titulní stranu. Podívejte se zde, poznali byste ji?

Ve filmu Hledá se táta z roku 1961 si totiž Vránová zahrála významnou roli. Film, v němž se mísil humor s nádechem dramatu, zobrazoval příběh postav propletených v srdceryvném vyprávění, jehož středobodem bylo hledání otce pro dítě v sirotčinci. Vránová svým výkonem vedle dalších významných herců, jako je Vladimír Menšík, přispěla k půvabu a přitažlivosti filmu a ukázala svou hereckou všestrannost a hloubku.

Film se do paměti diváků zapsal svou žánrovou směsicí, která kombinuje odlehčenou komedii s prvky dramatu a romantiky, to vše na pozadí počátku 60. let, tedy období, které film dokumentuje s jistou nostalgií.

Hvězda i v dabingu

Její přínos přesahoval rámec herectví, protože byla také výbornou dabérkou, která propůjčila svůj hlas hvězdám, jako byly Marilyn Monroe a Elizabeth Taylorová, a ukázala tak svou přizpůsobivost a schopnost oživit různé postavy. Tento aspekt její kariéry podtrhuje její rozmanitý talent, který ocenili jak diváci, tak kritici.

Gabrielka Vránová zemřela v červnu roku 2018, ve věku 78 let.

Zdroj: Youtube

Život Gabriely Vránové byl důkazem její vášně pro divadelní umění a její odkaz nadále inspiruje diváky i budoucí herecké generace. Její dílo zůstává významnou součástí české kulturní historie a odráží kariéru, která byla stejně tak působivá jako inspirativní.

