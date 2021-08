Gagarin napsal své ženě dopis na rozloučenou: Podivné přání nedodržela

Jurij Gagarin se stal národním hrdinou

Foto: Profimedia

Do vesmíru se jako úplně první člověk podíval před 60 lety Jurij Gagarin. Byl si vědom nebezpečí, které ho na výpravě může potkat, a tak dva dny před startem napsal své ženě Valentině Ivanovně dopis na rozloučenou. Popisuje v něm svou důvěru v techniku i svou lásku k rodině.

„Doufám, že nebude důvod, abyste četli tyto řádky,“ píše Gagarin hned na začátku svého dopisu.

„Život je přece život a nikdo nemá zaručeno, že ho zítra nepřejede auto. Technice věřím úplně. Neměla by selhat. Ale stává se přece, že člověk spadne i na rovném místě a zlomí si krk. I tady se může něco stát, byť tomu nevěřím,“ pokračuje kosmonaut v emotivním listu adresovaném jeho ženě. Napsal ho dva dny před odletem, tedy 10. dubna 1961. I když se na let připravoval necelý rok, byl si vědom obrovského nebezpečí, které se s jeho cestou váže. (Zdroj: www.tydeniky.cz)

Jurij Gagarin byl zvěčněn i na obrazechZdroj: Profimedia

Co udělat v případě smrti

Své ženě v dopise popsal, jak by to mohlo vypadat po jeho smrti. Jejich děti měla milovat tak, jako je miloval on. Tvrdil, že je pomůže vychovat stát. Dokonce jí napsal: „Jednej, jak sama uznáš za vhodné, můžeš založit novou rodinu.“ Opětovně přiznal, že se mu může něco horšího přihodit a poprosil ji, aby se „nezmírala žalem“.

I když ho právě let v lodi Vostok 1 proslavil po celém světě, o vzletu nesměl nikdo vědět. Jeho blízcí se o tom, že je Gagarin ve vesmíru, dozvěděli až z rádia.

Jurij Gagarin s manželkouZdroj: Profimedia

Spolu s dalšími údaji byl Gagarinův dopis odtajněn v knize „108 minut, které změnily svět“ spisovatele Antona Pervušina. Popisuje v ní mimojiné i chyby, které udělali technici zodpovědní za let. Kvůli nim dopadl Gagarin na úplně jiné místo, než bylo původně v plánu.

Na Zem se nedostal v přistávacím modulu, ale s padákem, jelikož se katapultoval. V Saratovské oblasti, kde přistál, ho místo davu lidí viděla vylekaná manželka hajného Anna Tachtarovová. Nakonec se všechny pochybení musely utajit, aby nevrhly špatné světlo na úspěch vesmírné mise Sovětského svazu. Bylo velké štěstí, že se po necelých dvou hodinách dostal kosmonaut v pořádku na Zemi. (Zdroj: www.irozhlas.cz)

Gagarinovy proprietyZdroj: Profimedia

Odměna za přežití

Za odměnu dostal automobil a čtyřpokojový byt. Jeho rodiče si pak mohli nechat postavit plně vybavený dům. Rusové si ho vážili natolik, že podle něj přejmenovali město Gžatsk na Gagarin. Právě tam se v jeho bývalém domě nyní nachází Gagarinovo muzeum.

Stát využil jeho slávu k propagačním účelům. Mladý kosmonaut byl navíc vyznamenán titulem hrdina Sovětského svazu a Leninovým řádem. V následujících letech pak cestoval po celém světě. Jako první přitom zamířil do Prahy. Svým šarmem a přirozenou inteligencí pak získával větší a větší popularitu.

Jurij Gagarin a Valentona TereškovováZdroj: Profimedia

Nesplněný sen

O cestách do vesmíru nepřestával Gagarin snít ani po absolvovaném náročném letu do vesmíru. Jeho cílem bylo se do vesmíru znovu podívat.

Gagrinova sláva přesáhla vesmírZdroj: Profimedia

To už však nestihl. Dne 27. března 1968 zemřel při cvičném letu. Dopis na rozloučenou, který napsal před letem lodí Vostok 1, si mohla jeho žena přečíst až po jeho smrti. Předčítala ho pak nahlas na jeho pohřbu. Po jeho smrti se už nikdy nevdala a naplno ctila jeho památku. Věnovala se charitě a o svém muži nemluvila ani s rodinou. Nakonec se stáhla do ústraní a zemřela ve věku 84 let.

