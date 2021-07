Manželství Jurije Gagarina: Za nevěry se mu žena pomstila hroznou ostudou

Jurij Gagarin s manželkou Valentinou

Foto: Profimedia.CZ

"Miloval jsem na ní všechno: povahu, malou postavu, hnědé oči plné světla, copánky a drobný, trošku pihovatý nosík," rozplýval se Jurij Gagarin, když hovořil o své manželce Valentině. Jejich soužití mohlo být šťastné, kdyby se z prvního člověka ve vesmíru nestala celebrita, po které toužily miliony dalších sovětských žen…

Zdroje: www.topky.sk, www.lifee.cz, www.tydeniky.cz

Když v dubnu roku 1961 Jurij Gagarin vzlétl k oběžné dráze, Valentina na něj doma čekala s dvouletou dcerou Jelenou a teprve měsíční Galinou. Kosmonaut si uvědomoval, jaké riziko podstupuje, a manželce zanechal útěšný dopis pro případ, že by se z mise nevrátil. "Technice věřím úplně. Neměla by selhat. Ale stává se přece, že člověk spadne i na rovném místě a zlomí si vaz," mínil Gagarin v listu, který jeho žena našla až po letech.

V jeho slovech jako by se odrážela hrozivá předtucha. Riskantní cestu do kosmu přežil. Osudným se mu stal až běžný zkušební let s obyčejným malým letounem.

Miloval vodku a ženy

Mezi těmito životními mezníky však kosmounaut zažil slávu, jaké se v té době dostávalo snad jen americkým hvězdám typu Elvis Presley. Všude ho vítaly nadšené davy, pozvání na večírky nebrala konce, vodka tekla proudem. Gagarin nemohl nikomu vysvětlit, že by raději trávil nějaký ten čas doma s rodinou a pokračoval v započaté letecké kariéře. Režim potřeboval ukazovat hrdinu.

Valentina Gagarinová s dceramiZdroj: Profimedia.CZ

Alkohol a vnady roztoužených dívek vykonaly své. Kamarádi o pohledném Jurijovi říkali, že byl velmi žádoucí už před svatbou. Co teprve ve chvíli, kdy se na něho stočily pohledy celého Svazu! V krymských lázních Foros se neubránil svodům mladé sestry a dováděl s ní prý tak hlučně, že ho z vedlejšího pokoje slyšela manželka. Utekl před ní na balkon a skočil z druhého patra, přičemž si rozsekl hlavu o obrubník. Přežil jen díky včasné lékařské pomoci.

Soudruzi byli zděšeni a zuřil i generální tajemník Chruščev. Gagarina schválně drželi zpátky od letadel, natož od kosmických lodí, aby se jim opěvovaný hrdina nezabil. A on málem přijde o život při takové klukovině!

Ostuda v hotelu

Nicméně kosmonaut na výtky ze strany vedení nedal a ve svém rozbouřeném životním stylu pokračoval. V moskevském hotelu se zapletl s jistou lyžařskou šampionkou. Hotelový holič později vzpomínal, že i tady Valentina záletného manžela načapala. Tentokrát už nebylo kam utéct (okno bylo zřejmě příliš vysoko), a tak Gagarin musel vystát scénu, kterou manželka před celým hotelem předvedla a z níž si odnesl pár šrámů v obličeji.

Chruščev po této ostudě rozhodl, že Gagarina bude na cestách doprovázet ochranka, která už nepřipustí, aby se podobné situace opakovaly.

Valentina přesto zůstala svému muži hluboce oddána a jeho smrt ji poznamenala na celý život. Nikdy se už neprovdala a věnovala se výhradně dcerám a své práci v biochemické laboratoři. Zemřela v březnu roku 2020 ve věku 84 let.