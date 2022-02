Naše galaxie mívala kdysi dvojče. Sežrala ho Andromeda. Vědci našli jeho zbytky

Astronomové už řadu let vědí, že se k nám naše sousedka, galaxie Andromeda pomalu, ale jistě blíží. Setkat bychom se měly přibližně za 4,3 miliardy let. Vědci původně počítali s tím, že se hvězdné soustavy pouze promíchají. Nový výzkum, publikovaný v Nature Astronomy, však naznačuje, že Andromeda má kanibalistické choutky. Před dvěma miliardami let totiž pozřela naši galaktickou sestru.