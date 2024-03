Odešli z domovů, nenastoupili k výkonu testu, nedorazili do místě bydliště nebo o sobě nepodali žádnou zprávu. To jsou osudy čtrnácti aktuálně hledaných a pohřešovaných osob. Pomůžete policii s pátráním?

Pohřešovaným člověkem je takový jedinec, u něhož bylo nahlášeno, že se ztratil a není známé jeho současné místo pobytu. Zároveň není podezřelý ze spáchání trestného činu.

Hledaná je naopak taková osoba, jež je z kriminální činnosti buď podezřelá nebo již obviněná, nenastoupila k výkonu trestu a není u ní známo místo, kde se zdržuje.

Hledaným je navíc také vojenský zběh, trestanec, jemuž se podařilo uprchnout z vězeňského zařízení, člověk s nakažlivou chorobou, který odešel z nemocnice, psychicky nestabilní jedinec, jenž utekl z ústavního léčení nebo cizinec, disponující evropským nebo mezinárodním zatýkacím rozkazem.

Na stránkách Policie České republiky najdete záznamy z aktivní pátrací evidence, které se několikrát za den aktualizují. Pokud rodina nebo zákonem přidělení zástupci udělí souhlas, že informace o osobě mohou být zveřejněny v médiích, kriminalisté se spoléhají také na cenné poznámky občanů.

Nyní je v této databázi čtrnáct osob. Osm hledaných a šest pohřešovaných. Z toho jedenáct mužů a tři ženy. Nejmladšímu je šest let, nejstaršímu 69 let. O jaké lidi se jedná?

Pohřešovaní

Mark Popovici se ztratil loni v červenci. Vyzvedl ho jeho biologický otec a sdělil, že se synem odjíždí k moři. Problémem je, že k tomu neměl svolení matky, jež má chlapce v soudem přidělené výhradní péči. Od té doby ho nikdo neviděl. Malý školák je hubený, 100 až 105 cm vysoký, má krátké rovné vlasy hnědé barvy a hnědé oči.

Dalším pohřešovaným je Damián Svoboda, který se 16. 3. 2024 nevrátil do místa bydliště do Dráchova, a do současnosti o sobě nepodal žádnou zprávu. Z domu však neutekl poprvé. Často se totiž pohybuje v blízkosti uživatelů omamných a psychotropních látek. Damián je hubený, vysoký 175 cm, má krátké hnědé vlasy a vypadá na šestnáct až osmnáct let.

close info Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Policie ČR

Policisté pátrají také po 17leté Šárce Vopičkové z Mariánských Lázní. Je přibližně 160 centimetrů vysoké štíhlé postavy, má hnědé dlouhé vlasy a hnědé oči. V pátek 8. března letošního roku odešla z místa svého trvalého bydliště a dosud o sobě nedala nikomu vědět.

Mezi ztracené patří také Michal Raether z Brna. Je obézní, 175 centimetrů vysoký blonďák se zrzavým strništěm a modrýma očima. Mezi jeho poznávací znamení patří tetování na pravé straně krku ve tvaru krokodýla.

Středočeští policisté stále pátrají i po 50letém muži z Ohrobce, jenž zmizel v noci 9. listopadu 2023. Jan Marchal je vysoký asi 173 cm, střední postavy. Má zelené oči a pleš. Narozen je 9. 10. 1973.

Vzhledem k tomu, že trpí epilepsií a potřebuje léky, je zde důvodná obava o jeho život a zdraví. Kriminalisté proto žádají, aby se jim ozvali jakýkoli svědci, kteří muže na podzim zahlédli. Kamery ho naposledy zachytily v 1:30 v obci Černíky, kdy šel směrem ke svému bydlišti, tam ale nedošel a ve 2:23 se vracel směrem na obec Březová-Oleško. Od této doby jeho pohyb není znám.

V ohrožení života může být také 69letý Miroslav Filip, jenž byl naposledy viděn v neděli 11. 6. 2023 kolem 6:30 hodin u místního obchodu potravin v Karlovicích-část Radvánovice. Poté odešel neznámo kam a nepodal o sobě žádnou zprávu.

Veškeré prověrky v rodině, u známých, v nemocnicích, na nádražích a na místech možného výskytu, byly zatím neúspěšné. S nepořízenou se vrátili také policejní psovodi, hasiči a dron, již prohledávali okolí obce. Pan Miroslav je hubený, 175 cm vysoký, má dlouhé rovné šedé vlasy, neupravený účes, knír, nosí dioptrické brýle a má vadu na levém oku. Poznáte ho také podle vratké chůze a nachýleném držení těla dopředu.

Hledaní

Mezi hledané patří sedmnáctiletý Samuel Boháček, který má soudem nařízenou ústavní výchovu ve VÚSŠ Terešov, z něhož 29. 6. 2023 okolo 21:00 hodin utekl a od té doby není znám jeho současný pobyt. Chlapec je hubený, 172 až 174 cm vysoký, má hnědočerné rovné vlasy a hnědé oči.

Osmnáctiletá Klára Šimková se rozhodla ke stejnému scénáři. Uprchla však ze zařízení pro mládež ve Velkém Meziříčí, odkud s největší pravděpodobností odjela do Prahy. Dívka je štíhlá, 170 až 175 cm vysoká, má hnědé rovné vlasy a hnědé oči.

Slovák Nicolas Krajči byl na základě soudního rozhodnutí svěřen do ústavní výchovy. Šestnáctiletý mladík o výšce 171 cm, hubené postavy, s hnědými vlasy a očima, ale příkaz nesplnil. Naposledy byl viděn dne 10. března 2024.

close info Pixabay zoom_in Krádeže v domácnosti

K výkonu trestu odnětí svobody pro přečin krádež nenastoupila 33letá Kateřina Jandová, která se nezdržuje na žádné soudu známé adrese. Je hubená, 165 až 170 cm vysoká, má hnědé vlnité vlasy a zelené oči.

Hledaný je také Dominik Kapras, jenž byl odsouzen za neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle § 234/1 TZ. Je 175 centimetrů vysoký, střední postavy a má hnědé vlasy i oči.

Plzeňští policisté pátrají po 34letém Karlu Duchoňovi, jenž měl nastoupit do výkonu trestu z důvodu spáchání trestného činu výtržnictví. Muž je střední postavy vysoké 175 až 185 cm, má krátké vlnité vlasy hnědé barvy a modré oči.

Soudní obsílku si nevyzvedl Pavel Kmoch. Zároveň se vyhýbá jak dalším úřadům, tak policii. Hledaný má padesát tři let, je hubený, má hnědé vlasy, modré oči a nosí strniště.

Po Stanislavu Tonhäuserovi pátrají sokolovští kriminalisté již od února. Na muže byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody ve věci přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Má 44 let, je hubený, má hnědošedou barvu vlasů i vousů a šedé oči.

Na pohřešované i hledané se můžete podívat do galerie. Poznali jste některou z osob? Obraťte se na nejbližší služebnu policie nebo volejte číslo 158.

Zdroje: www.aplikace.policie.cz, www.policie.cz