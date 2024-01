Legendární ruská pohádka o hodné Nastěnce a samolibém, ale statečném Ivánkovi, slaví letos šedesát let. I přesto je u diváků stále populární a představitelé hlavních hrdinů patří mezi celebrity. Herečce Galině Borisové se však sláva vyhnula. V roli dědečka Hříbečka byla totiž k nepoznání.

Pohádkový stařeček s dlouhým vousem, širokým kloboukem a typickým smíchem je v ději Mrazíka klíčovou postavou. Je to právě on, koho Ivan urazí, když mu odmítne projevit vděk za to, že mu věnoval pevný luk a hbité střely. Rozhodne se proto, že sebestřednému mladíkovi udělí lekci.

Kouzelný dědeček tak promění Ivánkovu hlavu v medvědí a upozorní ho, že se nikdy neobětoval pro druhé. Vesnický krasavec se tak pomalu, ale jistě naučí nezištně projevovat laskavost, čímž si později získá i Nastěnčino srdce.

Dědeček Hříbeček

Rodinný snímek se proslavil nejen zajímavým dějem, ale také skvělými hereckými výkony a propracovanými kostýmy. Maskéři odvedli precizní práci jak u postavy čarodějnice, tak také u dědečka Hříbečka, jenž se pyšnil mohutným šedivým vousem, vrásky pod očima, kulatým nosem a hlubokým hlasem umělce SSSR Michaila Janšina.

Málokdo tak tuší, že ho ztvárnila mladá teenagerka. Konkrétně herečka Galina Alekseevna Borisova, která měla v době natáčení šestnáct let. Byla tak ve věku, kdy se mohla těšit ze skvěle nastartované kariéry.

Po odvysílání Mrazíka se však nic nestalo. Zatímco představitelé Nastěnky, Ivánka i Marfuši se mohli nazývat celebritami, na mladou Galinu si nikdo nevzpomněl.

Zapomenutý úspěch

Půvabná herečka si proto na další filmovou nabídku musela počkat až do roku 1976, kdy se objevila ve snímku Moje láska je ve třetím roce. O deset let později ji její fanoušci mohli spatřit v dramatu Podzimní vítr. Od roku 1988 účinkovala v osmi televizních inscenacích a jednom seriálu.

Dnes je Galině 73 let a na veřejnosti se již neukazuje. Naposledy se na obrazovkách objevila v roce 2008.

